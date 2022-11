Adicionar uma fonte no Word é um procedimento simples. Para isso, é preciso baixar a fonte desejada em um site especializado e instalá-la no computador. Após a instalação do arquivo no Windows, o editor de textos da Microsoft atualiza automaticamente o seu catálogo de fontes, de forma que o usuário pode escolher a nova tipografia no seletor e aplicá-la aos textos. O recurso é indicado para quem não está satisfeito com o visual das fontes padrão do Windows e quer ter novas opções para personalizar a escrita de documentos. Confira, no tutorial a seguir, como adicionar fonte no Word.