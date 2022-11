Como adicionar outra conta no Facebook e ter duas no mesmo celular

Adicionar outra conta do Facebook e ter duas contas em um mesmo celular é possível e bastante simples pelo Android ou iPhone (iOS). Para realizar o “truque” no sistema do Google, basta criar dois perfis no smartphone e fazer download do app em ambos. A partir daí, é só entrar com as suas contas na rede social. Pela plataforma da Apple, é necessário usar o aplicativo para entrar no seu primeiro perfil, e o navegador para acessar o segundo. Confira, no tutorial abaixo, o passo a passo de como fazer outro Facebook e adicionar mais de uma conta no mesmo celular.