Apagar fotos do Facebook pelo celular é possível por meio do aplicativo da rede social para Android e iPhone (iOS). O recurso é útil para deletar imagens publicadas por engano ou para remover arquivos antigos ou indesejados. A plataforma possibilita que o usuário apague fotos individualmente ou exclua álbuns completos de uma só vez. Também é possível eliminar fotografias publicadas no feed para que sejam enviadas para a lixeira e se tornem escondidas dos amigos. Confira, a seguir, como apagar fotos do Facebook pelo celular.