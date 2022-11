No site, o apostador tem a opção de escolher os números entre os 60 disponíveis, ou usar o formato chamado “Surpresinha”, no qual o sistema seleciona as dezenas automaticamente. Vale ressaltar que, para apostar, não é preciso ter conta Caixa e a única forma de pagamento disponível no sistema é via cartão de crédito. Veja, no tutorial abaixo, como apostar na Mega da Virada 2022/2023 online pelo computador.