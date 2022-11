Teclado desconfigurado do notebook ou PC pode ser um grande problema, principalmente quando o computador depende de senha para ligar. Arrumar o teclado desconfigurado é possível ao seguir um passo a passo simples. Se você não configurou o teclado corretamente, ou, se por algum motivo, ele está dando erro, o TechTudo mostra neste tutorial como arrumar o teclado desconfigurado e fazer login no Windows 10 , Windows 8 ou Windows 7 . Com as dicas a seguir, você pode acessar as configurações do sistema e arrumar o layout do teclado. Confira o passo a passo.

Como fazer login

Se a sua conta possui uma senha, é possível que você não consiga fazer login no Windows para realizar a configuração do teclado. Para contornar esse problema, você pode selecionar o layout de teclado correto ou usar o teclado virtual. Se você já conseguiu acessar a sua conta de usuário, vá para o passo 11.

Como arrumar teclado desconfigurado no Windows 10

Passo 1. Clique sobre o botão à esquerda do ícone de rede, na tela de login do Windows 10, para alterar o layout do teclado. Em seguida, experimente digitar a sua senha novamente;

Passo 2. Caso não tenha conseguido fazer login, a solução é usar o teclado virtual. Para isso, clique sobre o ícone de acessibilidade, à direita do ícone de rede, e clique em “Teclado Virtual”;

Passo 3. Agora, clique sobre o campo de senha e use o mouse para clicar sobre as teclas e digitar a senha;

Como arrumar teclado desconfigurado no Windows 8

Passo 4. No Windows 8, o botão para selecionar o layout do teclado na tela de login fica à esquerda do botão para desligar o computador. Clique sobre ele, escolha o layout desejado e tente acessar a sua conta;

Passo 5. Se mesmo assim você não conseguir, use o teclado virtual. Para abri-lo, clique sobre o ícone de acessibilidade, no canto inferior esquerdo da tela. No menu que aparece, clique em “Teclado Virtual”;

Passo 6. De forma análoga, clique sobre o campo de senha e use o mouse para clicar sobre as teclas e digitar a senha;

Como arrumar teclado desconfigurado no Windows 7

Passo 7. Clique sobre o botão localizado no canto superior esquerdo da tela para alterar o layout do teclado. Em seguida, digite novamente a sua senha e tente acessar a sua conta;

Passo 8. Caso não consiga, clique sobre o botão de acessibilidade, no canto inferior esquerdo da tela, para ativar o teclado virtual;

Passo 9. Na janela de opções de acessibilidade, marque a opção “Digitar sem teclado (Teclado Virtual)” e clique em “OK”;

Passo 10. Com o teclado virtual ativado, clique sobre o campo de senha e use o mouse para clicar sobre as teclas e digitar a senha;

Como configurar o teclado do Windows

Passo 11. Após fazer login em sua conta do Windows, você deve configurar o layout correto para o seu teclado. Para isso, confira como realizar o procedimento no Windows 10, no Windows 8 e no Windows 7. Clique sobre os links para acessar a dica específica para a versão do seu sistema operacional;

Passo 12. Após ajustar o layout do teclado, abra um aplicativo de texto qualquer, como o Bloco de Notas, e realize testes para saber se as teclas estão funcionando corretamente.

Pronto! Com essas dicas, você conseguirá fazer login em sua conta de usuário no Windows e configurar corretamente o layout do teclado.

