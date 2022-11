Ativar o modo desenvolvedor no Android é possível ao seguir um passo a passo simples. A dica permite realizar diversas alterações avançadas no sistema, como aumentar a velocidade das animações ou monitorar o funcionamento dos aplicativos. Entretanto, para evitar modificações indesejadas, o Google optou por ocultar essas opções dos usuários comuns. Felizmente, um truque deixa habilitar o menu escondido com configurações extras para programadores.

Confira, no tutorial abaixo, como ativar o modo desenvolvedor do Android e saiba também como desativar, se assim desejar. O procedimento foi realizado em um Moto E4, da Motorola, com Android 7 (Nougat), mas as dicas valem para outros aparelhos com o sistema do Google, como Samsung e Xiaomi.

1 de 9 Como ativar o modo desenvolvedor no Android — Foto: Reprodução/Unsplash Como ativar o modo desenvolvedor no Android — Foto: Reprodução/Unsplash

Qual o melhor app que você tem no seu celular? Descubra no Fórum do TechTudo.

Como ativar o modo desenvolvedor no Android

Para ativar o modo desenvolvedor em um celular com Android de fabricantes como Motorola ou Google, o usuário deve seguir o passo a passo abaixo.

Passo 1. Acesse as configurações do Android, deslize a tela até o fim e toque em "Sobre o dispositivo";

2 de 9 Abra as configurações do Android — Foto: Reprodução/Helito Bijora Abra as configurações do Android — Foto: Reprodução/Helito Bijora

Passo 2. No fim da tela, toque rapidamente sete vezes seguidas sobre "Número da versão". Faça isso até ver a mensagem "Você agora é um desenvolvedor";

3 de 9 Ativando opções de desenvolvedor no Android — Foto: Reprodução/Helito Bijora Ativando opções de desenvolvedor no Android — Foto: Reprodução/Helito Bijora

Passo 3. Voltando à tela principal de configurações, um novo menu chamado "Programador" estará disponível. Abra para ativar ou desativar as ferramentas de desenvolvedor.

4 de 9 Menu com opções para desenvolvedores no Android — Foto: Reprodução/Helito Bijora Menu com opções para desenvolvedores no Android — Foto: Reprodução/Helito Bijora

Como ativar o modo desenvolvedor em celular Samsung

A Samsung usa o Android com uma UI própria, chamada One UI, que é desenvolvida com base no sistema operacional do Google. Por isso, o procedimento pode ser um pouco diferente em aparelhos da fabricante.

Após abrir o menu "Configurações", acesse "Informações do software” e clique várias vezes sobre o item “Número de compilação”. Por fim, a mensagem “Você agora é um desenvolvedor” aparece na tela.

5 de 9 Como ativar o modo desenvolvedor em celular Samsung — Foto: Lucas Mendes/TechTudo Como ativar o modo desenvolvedor em celular Samsung — Foto: Lucas Mendes/TechTudo

Como ativar o modo desenvolvedor em celular Xiaomi

Por outro lado, a Xiaomi também adota uma UI própria, chamada de MIUI, que é desenvolvida com base no Android. Por isso, assim como em aparelhos da Samsung, o procedimento para ativar o modo desenvolvedor em smartphones da Xiaomi pode ser diferente.

Entre no menu de “Configurações” e toque em “Meu dispositivo”. Na próxima tela, clique diversas vezes sobre o item “Versão da MIUI”. Por fim, a mensagem “Você agora é um desenvolvedor” será exibida.

6 de 9 Como ativar o modo desenvolvedor em celular Xiaomi — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Como ativar o modo desenvolvedor em celular Xiaomi — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Como desativar o modo desenvolvedor no Android

Desativar o modo desenvolvedor no Android é possível ao voltar à tela principal de configurações. Toque novamente no menu chamado "Programador" e clique na chave "Ativado" para desativar as ferramentas de desenvolvedor.

Passo 1. Caso queira ocultar as configurações de desenvolvedor, abra as configurações do Android e toque em "Aplicativos";

7 de 9 Acesse as opções de aplicativos no Android — Foto: Reprodução/Helito Bijora Acesse as opções de aplicativos no Android — Foto: Reprodução/Helito Bijora

Passo 2. Agora, localize o app "Configurar" e toque sobre ele. Em seguida, vá em "Armazenamento";

8 de 9 Acesse as configurações do app no Android — Foto: Reprodução/Helito Bijora Acesse as configurações do app no Android — Foto: Reprodução/Helito Bijora

Passo 3. Por fim, toque em "Limpar dados" e em "OK" para confirmar. O app de configurações do Android será fechado e o menu de desenvolvedor não estará mais visível. Caso queira ativá-lo novamente, basta seguir as instruções no início do tutorial.

9 de 9 Apague os dados do aplicativo no Android — Foto: Reprodução/Helito Bijora Apague os dados do aplicativo no Android — Foto: Reprodução/Helito Bijora

Pronto! Aproveite as dicas para ativar as opções de desenvolvedor e realizar configurações avançadas no seu celular Android.

Veja também: assista ao vídeo a seguir e saiba quatro coisas que você nunca deve fazer no seu celular Android