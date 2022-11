Baixar livros no Kindle é um procedimento simples que pode ser feito de formas diferentes. O usuário que deseja visualizar um texto no e-reader da Amazon precisa, antes de tudo, fazer o download do conteúdo desejado, seja em PDF, DOCX ou outros formatos. Dependendo da origem do texto, esse processo pode ser feito de vários jeitos. Inclusive, é possível baixar livros de graça para o Kindle. Veja também como baixar livros grátis de Domínio Público.

Um dos jeitos mais fáceis é enviar o livro por e-mail, ou fazer o download para o PC ou notebook e transferi-lo via cabo USB. Desse modo, é possível acessar tanto textos da Amazon Store, como de outras lojas virtuais de e-books, além de livros de bibliotecas virtuais ou repositórios diversos. No tutorial a seguir, acompanhe o passo a passo de como colocar livros no Kindle.

1 de 21 Como baixar livros no Kindle — Foto: Danilo Paulo de Oliveira/TechTudo Como baixar livros no Kindle — Foto: Danilo Paulo de Oliveira/TechTudo

Formatos compatíveis com o Kindle

.DOC e .DOCX (Microsoft Word)

.HTML e .HTM

.RTF

.JPEG e .JPG

.MOBI e .AZW (Documentos do Kindle)

.GIF

.PNG

.BMP

.PDF

1. Como baixar livros no Kindle de graça

Para baixar livros grátis no Kindle, siga o passo a passo a seguir no seu aparelho da Amazon.

Passo 1. Ligue o Kindle e, na página inicial, clique no ícone de Loja, localizado na parte superior à direita;

2 de 21 Como baixar livros no Kindle de graça — Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo Como baixar livros no Kindle de graça — Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo

Passo 2. Clique no ícone de três bolinhas, no canto superior direito. Na janela que abrir, toque em "eBooks Gratuitos";

3 de 21 Como baixar livros no Kindle de graça — Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo Como baixar livros no Kindle de graça — Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo

Passo 3. Role a página para encontrar um livro de seu interesse. Outra opção é usar a opção de busca para pesquisar pelo título na lista, aplicando os filtros;

4 de 21 Como baixar livros no Kindle de graça — Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo Como baixar livros no Kindle de graça — Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo

Passo 4. Após o escolher o livro que deseja fazer o download grátis, toque em “Comprar gratuitamente”;

5 de 21 Como baixar livros de graça no Kindle — Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo Como baixar livros de graça no Kindle — Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo

Pass 5. Por fim, em alguns segundos, o título aparece na tela inicial do seu Kindle automaticamente. Você ainda pode escolher entre "Ler agora" ou "Continuar Comprando", para buscar por mais livros grátis.

6 de 21 Como baixar livros de graça no Kindle — Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo Como baixar livros de graça no Kindle — Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo

2. Como colocar livros pelo e-mail da Amazon

Passo 1. Descubra qual é o endereço de e-mail que corresponde ao seu Kindle. Para isso, acesse a Amazon e, com sua conta logada, encontre o menu “Gerencie seu conteúdo e dispositivos”;

7 de 21 Como baixar livros no Kindle: acesse o menu de controle dos seus dispositivos na sua conta da Amazon — Foto: Reprodução/Filipe Garrett Como baixar livros no Kindle: acesse o menu de controle dos seus dispositivos na sua conta da Amazon — Foto: Reprodução/Filipe Garrett

Passo 2. Na nova tela, entre no menu “Preferências”;

8 de 21 Como baixar livros no Kindle: navegue até a aba "Preferências" — Foto: Reprodução/Filipe Garrett Como baixar livros no Kindle: navegue até a aba "Preferências" — Foto: Reprodução/Filipe Garrett

Passo 3. Abra o menu “Configurações de documentos pessoais”. Seu e-mail do Kindle estará no campo destacado na imagem. Se você encontrar algo como @kindle.com, sem um endereço propriamente dito, você deverá inserir um, clicando em “Editar” – que também permite personalizar seu endereço, caso queira mudá-lo;

9 de 21 Como baixar livros no Kindle: anote seu endereço de e-mail do Kindle, ou então defina um endereço — Foto: Reprodução/Filipe Garrett Como baixar livros no Kindle: anote seu endereço de e-mail do Kindle, ou então defina um endereço — Foto: Reprodução/Filipe Garrett

Passo 4. Para enviar o documento, basta anexá-lo a um e-mail a ser enviado para o seu endereço @kindle.com. No exemplo abaixo, estamos enviando o passo a passo desse tutorial – salvo em formato .docx – para o Kindle;

10 de 21 Como baixar livros no Kindle: anexe um documento compatível e envie o e-mail para o endereço do Kindle — Foto: Reprodução/Filipe Garrett Como baixar livros no Kindle: anexe um documento compatível e envie o e-mail para o endereço do Kindle — Foto: Reprodução/Filipe Garrett

Passo 5. Após enviar o e-mail, pegue o seu e-reader. Certifique-se de que o Wi-Fi do Kindle está acionado e, caso o download não tenha ocorrido automaticamente, deslize o menu superior e escolha a opção “Sincronizar” para que o leitor atualize;

11 de 21 Como baixar livros no Kindle: toque no botão para sincronizar o e-reader — Foto: Reprodução/Filipe Garrett Como baixar livros no Kindle: toque no botão para sincronizar o e-reader — Foto: Reprodução/Filipe Garrett

Passo 6. Você deverá encontrar o documento em destaque na tela inicial do sistema, com o nome do arquivo que você mandou.

12 de 21 Como baixar livros no Kindle: documento estará disponível no Kindle — Foto: Reprodução/Filipe Garrett Como baixar livros no Kindle: documento estará disponível no Kindle — Foto: Reprodução/Filipe Garrett

3. Como colocar livros no Kindle pelo PC

Passo 1. Conecte o cabo USB fornecido com o leitor da Amazon ao PC. O outro lado do cabo, que traz um conector microUSB deve ser inserido no Kindle, em uma entrada que fica na parte inferior do aparelho;

13 de 21 Como baixar livros no Kindle: use o conector full-USB e conecte no PC, enquanto o lado micro-USB é inserido na parte inferior do Kindle — Foto: Reprodução/Júlio Monteiro Como baixar livros no Kindle: use o conector full-USB e conecte no PC, enquanto o lado micro-USB é inserido na parte inferior do Kindle — Foto: Reprodução/Júlio Monteiro

Passo 2. Quando conectado ao computador, o Kindle funciona como um pen drive, para o qual é possível transferir os arquivos de texto e até músicas. Caso o Kindle tenha uma senha de acesso, será preciso digitá-la, para que, por meio do PC você consiga acessar a pasta “documents” (onde ficam os textos) ou a pasta “music” (onde ficam os arquivos de som).

De agora até o quinto passo, o procedimento deve ser seguido essencialmente por quem quer transferir PDFs diretamente, o que é possível a partir do Kindle de terceira geração, compatível com esse tipo de arquivo. Do sexto passo em diante, o TechTudo explica como fazer o mesmo procedimento com arquivos ePub (não compatíveis com as atuais gerações).

4. Como transferir PDFs

Passo 1. Dentro da área de trabalho, acesse o “Iniciar” e vá em “Documents”;

14 de 21 Como baixar livros no Kindle: acesse o botão 'Iniciar' e vá em 'Documents' para entrar na pasta do diretório do Kindle — Foto: Reprodução/Júlio Monteiro Como baixar livros no Kindle: acesse o botão 'Iniciar' e vá em 'Documents' para entrar na pasta do diretório do Kindle — Foto: Reprodução/Júlio Monteiro

Passo 2. Uma janela irá se abrir. Procure do lado esquerdo desta, entre os drives externos, pelo link correspondente ao Kindle e selecione-o. No lado direito, uma lista com as pastas disponíveis será exibida. Clique em na pasta “documents”;

15 de 21 Como baixar livros no Kindle: vá na área dos drivers externos e selecione o Kindle, depois, 'documents' para adicionar um arquivo de texto — Foto: Reprodução/Júlio Monteiro Como baixar livros no Kindle: vá na área dos drivers externos e selecione o Kindle, depois, 'documents' para adicionar um arquivo de texto — Foto: Reprodução/Júlio Monteiro

Passo 3. Dentro de “documents” estarão todos os arquivos de texto. Para adicionar um novo, basta arrastá-lo até o interior da pasta ou copiar e colar. Ao terminar, desconecte o leitor do computador e você verá o arquivo listado no menu do seu Kindle.

Neste exemplo, um texto de domínio público foi previamente baixado da internet e posto na área de trabalho com o intuito de facilitar o processo. É bom lembrar também que muitos textos gratuitos em formatos que o Kindle aceita, como o PDF, são oferecidos na web. Veja como baixar livros de graça de Domínio Público.

16 de 21 Como baixar livros no Kindle: arraste o arquivo para dentro da pasta 'documents' e este estará adicionado ao Kindle — Foto: Reprodução/Júlio Monteiro Como baixar livros no Kindle: arraste o arquivo para dentro da pasta 'documents' e este estará adicionado ao Kindle — Foto: Reprodução/Júlio Monteiro

5. Como transferir ePub

Passo 1. Para transferir ePubs ou qualquer arquivo de texto que não seja compatível com a versão do Kindle que você possui, é preciso fazer o download do Calibre, um software que funciona como um conversor e gerenciador de arquivos para o leitor de e-books;

17 de 21 Como baixar livros no Kindle: faça o download do Calibre no Techtudo Downloads — Foto: Reprodução/Júlio Monteiro Como baixar livros no Kindle: faça o download do Calibre no Techtudo Downloads — Foto: Reprodução/Júlio Monteiro

Passo 2. Faça a instalação do programa. É prática e não necessita de nenhuma configuração;

18 de 21 Como baixar livros no Kindle: um setup automático de instalação irá realizar o processo sem dificuldades — Foto: Reprodução/Júlio Monteiro Como baixar livros no Kindle: um setup automático de instalação irá realizar o processo sem dificuldades — Foto: Reprodução/Júlio Monteiro

Passo 3. Com o Kindle já conectado ao PC por meio do cabo USB, abra o programa, clique em “Adicionar livros” e selecione a pasta com os arquivos ePub que se deseja transferir para o leitor digital. Nesse processo o texto será armazenado na biblioteca do Calibre. Neste exemplo foi usado um livro disponibilizado pelo Projeto Gutenberg;

19 de 21 Como baixar livros no Kindle: salve os livros em uma pasta e os transfira para o Kindle por meio do Calibre — Foto: Reprodução/Júlio Monteiro Como baixar livros no Kindle: salve os livros em uma pasta e os transfira para o Kindle por meio do Calibre — Foto: Reprodução/Júlio Monteiro

Passo 4. Após adicionar o livro à biblioteca do Calibre, você deve transferi-lo para o Kindle. Para isso, selecione o arquivo dentro da lista e clique em “Enviar para o dispositivo”. Uma mensagem aparecerá perguntando se este ePub pode ser convertido para um formato aceito pelo dispositivo. Basta confirmar;

20 de 21 Como baixar livros no Kindle: envie o arquivo para o dispositivo e confirme a conversão para o formato compatível com o Kindle — Foto: Reprodução/Júlio Monteiro Como baixar livros no Kindle: envie o arquivo para o dispositivo e confirme a conversão para o formato compatível com o Kindle — Foto: Reprodução/Júlio Monteiro

Ao fim de todo o processo de transferência e conversão, vale a pena verificar se o arquivo dentro da biblioteca do Kindle estará acessível pelo botão “Dispositivo”. Lá encontram-se todos os arquivos de texto. É possível gerenciá-los de forma bem prática e até ler todos, por mais que não seja o ideal.

21 de 21 Como baixar livros no Kindle: assim que for finalizado todo o processo, verifique o arquivo na seção Dispositivo — Foto: Reprodução/Júlio Monteiro Como baixar livros no Kindle: assim que for finalizado todo o processo, verifique o arquivo na seção Dispositivo — Foto: Reprodução/Júlio Monteiro

Depois de seguir esses passos, desconecte o Kindle do computador e aproveite a leitura.

