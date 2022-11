Como baixar vídeo do Twitter pelo celular: veja 3 métodos

Baixar vídeo no Twitter não é um procedimento que pode ser feito de forma nativa no app. No entanto, existem alguns truques diferentes para fazer o download destes arquivos pelo smartphone. No iPhone ( iOS ), por exemplo, os usuários podem recorrer a atalhos para concluir a ação de forma simples, enquanto no Android é possível usar aplicativos gratuitos. Além disso, também existem sites que permitem fazer o download dos clipes em poucos passos, sem a necessidade de instalar programas no aparelho.

No tutorial a seguir, o TechTudo ensina três formas de fazer o download dos clipes do Twitter. Confira como baixar os arquivos no iPhone (iOS), no Android e pelo navegador do celular.

Como baixar vídeo do Twitter no iPhone (iOS)

Passo 1. No iPhone (iOS), é possível usar o app Atalhos para concluir determinadas ações no celular de forma simples. Esses atalhos podem ser criados pelo próprio usuário, ou podem ser disponibilizados por outras plataformas. É possível baixá-los em sites, como é o caso do que baixa vídeos do Twitter, oferecido pelo TVDL. Para usá-lo, é importante ter o app Atalhos, disponível na App Store, instalado no celular. Em seguida, abra o navegador, acesse o site “tvdl.app/“ (sem aspas), e selecione “Get the Shortcut”;

2 de 11 Abra o site da TVDL e toque sobre o "Get the Shortcut" para adicionar o atalho ao app do iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Clara Fabro Abra o site da TVDL e toque sobre o "Get the Shortcut" para adicionar o atalho ao app do iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Passo 2. A ação será aberta no app e, para continuar, você deve tocar em “Adicionar Atalho”. O atalho, então, ficará disponível no app e poderá ser usado para baixar vídeos no Twitter de forma simples;

3 de 11 O shortcut para fazer o download de vídeos do Twitter ficará disponível no app Atalhos — Foto: Reprodução/Clara Fabro O shortcut para fazer o download de vídeos do Twitter ficará disponível no app Atalhos — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Passo 3. Para fazer o download de um clipe, abra o Twitter e identifique o vídeo desejado. Em seguida, toque sobre o ícone de compartilhar, toque em “Compartilhar por…”, deslize a tela para baixo e, depois, selecione a aba com o mesmo nome do atalho;

4 de 11 Abra o Twitter, clique no ícone de compartilhar e selecione a aba com o mesmo nome do atalho para iniciar o download — Foto: Reprodução/Clara Fabro Abra o Twitter, clique no ícone de compartilhar e selecione a aba com o mesmo nome do atalho para iniciar o download — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Passo 4. Para continuar, selecione “Permitir Uma Vez” e escolha a qualidade desejada para o vídeo. Em seguida, toque sobre “Permitir” novamente e aguarde até que o download seja concluído. Depois de baixado, o vídeo ficará disponível na galeria do dispositivo.

5 de 11 Conceda as permissões necessárias e escolha a qualidade do download do vídeo — Foto: Reprodução/Clara Fabro Conceda as permissões necessárias e escolha a qualidade do download do vídeo — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Como baixar vídeo do Twitter no Android

Passo 1. Faça o download do aplicativo "Download Twitter Videos - GIF" na Google Play Store. Em seguida, abra o app, selecione o idioma desejado e toque sobre a seta para continuar. Na próxima tela, selecione "Pular" e, depois, pressione sobre a seta verde novamente para prosseguir;

6 de 11 Baixe o app Download Twitter Videos no Android para baixar clipes compartilhados na rede social — Foto: Reprodução/Clara Fabro Baixe o app Download Twitter Videos no Android para baixar clipes compartilhados na rede social — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Passo 2. Vá até o Twitter e copie a URL do vídeo desejado. Para isso, toque sobre o post, clique no ícone de compartilhar e em "Copiar link";

7 de 11 Copie a URL do tuíte que contém o vídeo para continuar — Foto: Reprodução/Clara Fabro Copie a URL do tuíte que contém o vídeo para continuar — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Passo 3. Volte para o aplicativo de download e cole o endereço do tuíte na barra superior, onde está escrito "Seu link". Para finalizar, toque sobre a seta azul e selecione a qualidade desejada para o vídeo para concluir o procedimento.

8 de 11 Cole o link o local indicado, toque sobre a seta azul e escolha a qualidade do vídeo para concluir o download — Foto: Reprodução/Clara Fabro Cole o link o local indicado, toque sobre a seta azul e escolha a qualidade do vídeo para concluir o download — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Como baixar vídeo do Twitter pelo navegador

Passo 1. Para baixar o vídeo pelo navegador, é possível pode usar o site “getfvid.com/pt/“. Mas, para usar a ferramenta, é necessário copiar a URL do clipe primeiro. Para isso, selecione a publicação, toque sobre o ícone de compartilhar abaixo do vídeo e vá em “Copiar link”;

9 de 11 Selecione o vídeo do Twitter e copie o link da publicação — Foto: Reprodução/Clara Fabro Selecione o vídeo do Twitter e copie o link da publicação — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Passo 2. Em seguida, abra o site “getfvid.com/pt/“ no navegador e cole o link no local indicado. Em seguida, toque sobre “Baixar” para prosseguir;

10 de 11 Cole o link no local indicado e toque sobre "Baixar" — Foto: Reprodução/Clara Fabro Cole o link no local indicado e toque sobre "Baixar" — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Passo 3. Na próxima tela, escolha a qualidade do clipe e toque sobre uma das opções disponíveis para concluir o download do vídeo.

11 de 11 Para concluir o download, basta selecionar a qualidade desejada para o clipe — Foto: Reprodução/Clara Fabro Para concluir o download, basta selecionar a qualidade desejada para o clipe — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Tem como escolher a qualidade do vídeo?

Apesar das plataformas serem diferentes, elas permitem que o usuário escolha a qualidade do vídeo. Antes de concluir o download usando o atalho da TVDL para iPhone (iOS), por exemplo, é possível escolher entre opções baixa (low), média (medium) e alta (high) qualidade.

Já quando o download é feito pelo navegador, a plataforma permite definir a quantidade de pixels, que variam entre as opções de 480x270, 640x360 e 1280x720. A mesma lógica vale para o app para Android, que também possibilita baixar vídeos com qualidade maior ou menor. Vale lembrar que, quanto maior for a qualidade do vídeo, maior costuma ser o tamanho do arquivo - o que pode implicar em questões envolvendo a memória do celular.

