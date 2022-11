Como calcular férias proporcionais online

Calcular férias proporcionais online é um procedimento que pode ser feito por meio do site Mobills. A plataforma faz o cálculo de forma rápida e grátis, usando como referência o salário bruto informado pelo usuário e a quantidade de meses trabalhados. As férias proporcionais são calculadas quando o trabalhador tem o contrato rescindido antes de completar um ano na função. Nesses casos, ele ainda tem direito a receber o valor de acordo com o tempo de serviço, inclusive com o terço de férias, que também é proporcional. Confira, no tutorial a seguir, como calcular férias online.