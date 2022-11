Como conseguir figurinhas da Copa do Mundo 2022 com o Zap do Canarinho

Para a Copa do Mundo de 2022, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) lançou o Zap do Canarinho, a plataforma oficial da seleção no WhatsApp. De forma simples, é possível iniciar um bate-papo com o mascote e ter acesso a diferentes conteúdos relacionados ao mundial, incluindo stickers exclusivos para usar com amigos e familiares durante o campeonato. O contato pode ser iniciado via site oficial ou adicionando um número à agenda do seu celular. Vale lembrar que a Copa do Catar terá sua abertura neste domingo (20), com transmissão a partir das 12h pela Rede Globo. A seguir, saiba como conversar com o Canarinho e conseguir figurinhas para o WhatsApp.