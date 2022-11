Como consultar processo judicial por nome ou número no Jusbrasil

Consultar o andamento e as decisões decretadas em um processo judicial é uma tarefa que pode ser feita pela Internet. Para isso, basta recorrer ao site JusBrasil. A plataforma auxilia na coleta, organização e divulgação da informação jurídica pública e disponibiliza online movimentações de processos e decisões judiciais. Para ver os documentos envolvidos no processo, é preciso fazer login na plataforma. A visualização das movimentações e datas, por sua vez, é um recurso restrito para assinantes – os planos vão de R$ 29 a R$ 69 mensais. Confira, no tutorial a seguir, como consultar processo judicial no Jusbrasil.