Como entrar em contato com a Shopee pelo computador

Entrar em contato com o suporte da Shopee é um procedimento simples de ser feito. O marketplace oferece contato direto com a central por meio de um formulário que é enviado por e-mail. O usuário pode descrever sua situação e anexar arquivos para detalhar um possível problema. Há ainda a possibilidade de falar com o vendedor sobre uma compra feita pelo usuário, por meio de um chat dentro da própria plataforma. Confira, a seguir, como entrar em contato com o suporte da Shopee pelo computador de duas maneiras diferentes.