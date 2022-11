Como enviar palpite sobre a convocação da Copa e concorrer a prêmios

O "Desafio Do Canarinho" é uma promoção lançada pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) que premia os torcedores que acertarem os 26 jogadores convocados para a Copa do Mundo 2022 com prêmios exclusivos. Os vencedores terão acesso a experiências presenciais ou virtuais com ex-jogadores da Seleção Brasileira e o Canarinho em 2023. Podem se inscrever pessoas físicas residentes no Brasil, maiores de 18 anos e com o CPF regularizado. Para participar, basta fazer um cadastro gratuito na página "Zap do Canarinho". Os palpites podem ser enviados até 6 de novembro, véspera do anúncio da convocação da Seleção Brasileira, e a Copa do Catar começa dia 20 do mesmo mês. A seguir, veja como participar da promoção.