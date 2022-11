Excluir a pasta Windows .old é uma tarefa possível ao seguir alguns passos. A Windows.old é uma pasta que tem gerado bastante dúvidas e reclamações entre os usuários do sistema da Microsoft . Criada automaticamente após as atualizações, ela chega a acumular um espaço em disco rígido superior a 10 GB, o que é bastante para PCs ou notebooks mais antigos e com pouca memória.

Será que pode apagar essa pasta para liberar armazenamento ou isso pode causar problemas no computador? Saiba o que é a Windows.old, pasta presente nos Windows 7, Windows 8 e Windows 10, e veja como excluir.

1 de 10 Como excluir a pasta Windows.old? Veja o que é e saiba se pode apagar — Foto: Luana Marfim/TechTudo Como excluir a pasta Windows.old? Veja o que é e saiba se pode apagar — Foto: Luana Marfim/TechTudo

Qual é o melhor Windows de todos os tempos? Comente no Fórum do TechTudo.

O que é a Windows.old e para que ela serve?

A Windows.old é um pasta criada pela Microsoft para aumentar a segurança do seu computador durante uma atualização do sistema. Nela, são guardados automaticamente os arquivos da versão antiga do Windows, que poderão ser usados para uma restauração em caso de algum erro.

2 de 10 Windows.old é uma pasta que guarda versões antigas do sistema e pode ocupar muito espaço — Foto: Reprodução/Elson de Souza Windows.old é uma pasta que guarda versões antigas do sistema e pode ocupar muito espaço — Foto: Reprodução/Elson de Souza

O uso dessa pasta se tornou comum entre os usuários que atualizaram para o Windows 10, mas não gostaram do sistema e fizeram o downgrade para as versões Windows 7 e 8. No entanto, o recurso não é novo: começou a ser usado no Windows Vista e se tornou mais perceptível recentemente porque a Microsoft aumentou o ritmo de atualizações do sistema.

3 de 10 Windows.old serve para restauração do Windows para versões anteriores — Foto: Reprodução/Elson de Souza Windows.old serve para restauração do Windows para versões anteriores — Foto: Reprodução/Elson de Souza

A Windows.old é uma pasta temporária e tende a desaparecer um mês após a instalação da última versão do sistema. O problema é que muitos usuários reclamam do espaço que ocupa, passando facilmente dos 10 GB, já que o local reúne os arquivos do sistema anterior.

Pode apagar a pasta Windows.old?

Sim, você pode apagar a pasta Windows.old. Se você não está satisfeito com a pasta, é possível excluí-la rapidamente. Porém, antes, certifique-se de que a versão recém-instalada do Windows funciona bem no seu computador e que não vai querer voltar para a anterior, uma vez que o processo não será possível após a exclusão da pasta.

Como excluir a Windows.old

Passo 1. Abra o Windows Explorer (Explorador de Arquivos) a partir da combinação “Windows + E” e clique na opção “Este computador” na barra de navegação à esquerda;

4 de 10 Usuário precisa acessar pasta Este Computador antes de continuar; saiba como excluir a pasta Windows.old — Foto: Reprodução/Elson de Souza Usuário precisa acessar pasta Este Computador antes de continuar; saiba como excluir a pasta Windows.old — Foto: Reprodução/Elson de Souza

Passo 2. Clique com o botão direito no disco onde o Windows está instalado. Normalmente, este é representado pela letra “C:”;

5 de 10 Pasta Windows.old fica localizada no disco de instalação do sistema; saiba excluir — Foto: Reprodução/Elson de Souza Pasta Windows.old fica localizada no disco de instalação do sistema; saiba excluir — Foto: Reprodução/Elson de Souza

Passo 3. No menu que aparece, clique sobre “Propriedades”;

6 de 10 Windows.old precisa ser excluída por meio de método específico — Foto: Reprodução/Elson de Souza Windows.old precisa ser excluída por meio de método específico — Foto: Reprodução/Elson de Souza

Passo 4. Toque na opção Limpeza de disco. Aguarde até o fim do processamento;

7 de 10 Usuário precisa limpar arquivos do sistema para excluir Windows.old — Foto: Reprodução/Elson de Souza Usuário precisa limpar arquivos do sistema para excluir Windows.old — Foto: Reprodução/Elson de Souza

Passo 5. Na janela que aparece, toque em “Limpar Arquivo do Sistema”. Aguarde novamente o cálculo;

8 de 10 Windows tem sessão separada para arquivos do sistema; saiba como excluir a pasta Windows.old — Foto: Reprodução/Elson de Souza Windows tem sessão separada para arquivos do sistema; saiba como excluir a pasta Windows.old — Foto: Reprodução/Elson de Souza

Passo 6. Uma nova janela será aberta. Procure e marque a opção “Instalações anteriores do Windows” e clique em “OK”;

9 de 10 Windows.old fica registrado como Instalações anteriores do Windows; saiba como excluir a pasta Windows.old — Foto: Reprodução/Elson de Souza Windows.old fica registrado como Instalações anteriores do Windows; saiba como excluir a pasta Windows.old — Foto: Reprodução/Elson de Souza

Passo 7. O Windows perguntará se deseja deletar os dados. Toque em “Excluir Arquivos”;

10 de 10 Usuário precisa dar confirmações para excluir a pasta Windows.old — Foto: Reprodução/Elson de Souza Usuário precisa dar confirmações para excluir a pasta Windows.old — Foto: Reprodução/Elson de Souza

Passo 8. Caso novas solicitações apareçam, basta confirmar para prosseguir.

A pasta Windows.old será excluída do seu computador e você terá mais espaço livre para armazenar arquivos e fazer instalações.

Veja também: assista ao vídeo abaixo e confira dicas para deixar o computador mais rápido sem instalar nada