Como fazer efeito de profundidade no iPhone? Veja guia completo

O efeito de profundidade do iPhone é um recurso que lançou em setembro, com o novo iOS 16. A novidade está disponível para celulares a partir do iPhone 8, que estejam atualizados para a versão mais recente do sistema operacional da Apple. O recurso permite uma sobreposição parcial dos elementos da imagem de papel de parede sobre as informações de data e hora na tela de bloqueio. Com ele, os objetos da imagem ficam em primeiro plano, enquanto os algarismos aparecem em segundo, causando o efeito de profundidade. Nas próximas linhas, saiba tudo sobre a função e como usá-la.