Como fazer enquete no WhatsApp

O WhatsApp agora permite fazer enquetes de maneira nativa no app, disponível para iPhone (iOS) e Android. O recurso, que era muito aguardado, foi liberado na última quarta-feira (16) e serve como um meio rápido para fazer pesquisas ou perguntas aos seus amigos no mensageiro. É importante lembrar que, embora esteja oficialmente disponibilizada no WhatsApp, a função está sendo liberada aos poucos para toda a base de usuários. Ainda, caso não tenha aparecido para você, é importante verificar se há alguma atualização do app pendente na Google Play Store ou App Store (veja aqui como atualizar).