Como fazer post no Twitter e Mastodon ao mesmo tempo

O Twitter está cercado de polêmicas desde a sua recente compra pelo empresário Elon Musk. Insatisfeitos com mudanças — ou até com receio do colapso da rede social —, brasileiros estão buscando alternativas para compartilhar seus textos e mídias. Uma delas é o Mastodon, microblog semelhante ao Twitter, mas com caráter descentralizado. Quem já aderiu à nova plataforma e ainda não saiu da rede do passarinho azul pode recorrer ao site "Mastodon Twitter Crosspoter", que permite fazer posts nos dois serviços simultaneamente. Assim, é possível poupar tempo.