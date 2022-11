É possível fazer topo de bolo no Canva de forma fácil. A ferramenta grátis permite editar as imagens para criar o formato característico desse tipo de decoração — incluindo a borda branca, que é útil para fazer o recorte no tracejado correto. O usuário pode fazer topos de qualquer tema, como super-heróis, personagens de desenhos animados, fotos dos amigos, adicionar frases, entre outros. Ao final, basta baixar o arquivo, enviar para impressão e recortar. Confira, no tutorial a seguir, como fazer topo de bolo no Canva pelo computador.

1 de 13 Saiba como fazer topo de bolo no Canva pelo computador — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo Saiba como fazer topo de bolo no Canva pelo computador — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo

📝 Como enviar um arquivo zip criado no Canva para o Storie do Instagram? Veja no Fórum do TechTudo

Como fazer topo de bolo no Canva

Passo 1. Acesse o Canva (canva.com) e clique no botão “Criar um design”, no canto superior direito. Então, selecione a opção “Documento A4”, para criar uma folha em branco para impressão;

2 de 13 Veja como criar documento em branco para fazer topo de bolo no Canva — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Veja como criar documento em branco para fazer topo de bolo no Canva — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 2. Com o documento aberto, clique em “Uploads”, no menu da lateral esquerda, e vá no botão “Fazer uploads de arquivos”;

3 de 13 Saiba como adicionar imagens do computador no Canva — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Saiba como adicionar imagens do computador no Canva — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 3. Selecione os arquivos desejados no computador e clique em “Abrir”. Lembre-se de que é necessário que os arquivos estejam em formato PNG e com fundo transparente. Se você não sabe como deixar uma imagem com fundo transparente, aqui temos uma lista com sites que realizam esse serviço;

4 de 13 Escolha o arquivo desejado para fazer topo de bolo — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Escolha o arquivo desejado para fazer topo de bolo — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 4. Após o upload, clique sobre o arquivo para adicioná-lo à página em branco;

5 de 13 Adicione a imagem ao documento em branco para editá-lo no Canva — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Adicione a imagem ao documento em branco para editá-lo no Canva — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 5. Clique sobre a imagem e pressione o botão “Editar imagem”, no menu superior. Depois, localize a seção “Sombras” e selecione a opção “Brilhante”;

6 de 13 Adicione efeito de sombra para criar borda na figura — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Adicione efeito de sombra para criar borda na figura — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 6. Depois de aplicar o efeito Brilhante, clique no ícone de filtro para configurá-lo;

7 de 13 Saiba como configurar detalhes da sombra no Canva — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Saiba como configurar detalhes da sombra no Canva — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 7. Nas configurações do efeito de sombra, coloque o tamanho em “15”, a transparência em “100” e o desfoque em “0”. Depois, selecione a cor branca. Isso criará uma borda branca na figura, dando o efeito ideal para topo de bolo. Por fim, clique na página em branco para desmarcar a figura;

8 de 13 Canva permite definir intensidade da sombra — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Canva permite definir intensidade da sombra — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 8. Depois da primeira edição, clique novamente na figura e aplique mais uma vez o efeito de sombra “Brilhante” sobre ele;

9 de 13 Repita o procedimento para alcançar o efeito de topo de bolo — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Repita o procedimento para alcançar o efeito de topo de bolo — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 9. A sombra será aplicada sobre a figura e estará criado o topo do bolo, com a marcação para cortar;

10 de 13 Veja o topo de bolo criado no Canva — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Veja o topo de bolo criado no Canva — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 10. Repita o procedimento com todas as figuras e organize-as no documento, definindo o tamanho desejado de cada imagem;

11 de 13 Faça vários itens para compor o topo do bolo no Canva — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Faça vários itens para compor o topo do bolo no Canva — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 11. Ao final das edições, clique em “Compartilhar” e vá em “Baixar”;

12 de 13 Veja como baixar arquivo no Canva — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Veja como baixar arquivo no Canva — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 12. Selecione o formato “PDF para impressão” e faça o download do arquivo no botão “Baixar”. Agora, basta imprimir e cortar as figuras para fazer o topo do bolo.

13 de 13 Canva permite baixar arquivo em formato específico para impressão — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Canva permite baixar arquivo em formato específico para impressão — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

O Canva Pro dá acesso a recursos como templates e elementos gráficos exclusivos, removedor de fundo e planejador de conteúdo para redes sociais. É possível testar o plano premium por 30 dias grátis. Depois desse período, é cobrado o valor de R$ 24,15 mensais.

*Nota de transparência: Canva e TechTudo mantêm uma parceria comercial. Ao assinar alguma ferramenta no site parceiro, o TechTudo pode ganhar uma comissão ou algum outro tipo de compensação.

Veja também: Conta de água cara? Cinco apps ajudam a economizar