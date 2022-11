Como instalar mods no Project Zomboid

Project Zomboid é um jogo de sobrevivência desenvolvido pela The Indie Stone. No game, jogadores são colocados em um mapa gigantesco e precisam aprender a lidar com o apocalipse zumbi. Mas apesar dos diversos recursos já disponíveis durante a jogatina, é possível baixar mods que deixam a gameplay ainda mais imersiva. É o caso do "Dynamic Traits", que adiciona novas características aos personagens, como medo da chuva. Pensando nisso, o TechTudo preparou um tutorial de como achar e instalar mod no Project Zomboid. Confira a seguir: