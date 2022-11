Como jogar de Miss Fortune no LOL: veja dicas de runas, builds e counters

Miss Fortune, ou Sarah Fortune, é uma das atiradoras disponíveis para jogar em League of Legends (LOL). Além de ter sido presença frequente no Worlds 2022, principal campeonato do MOBA da Riot Games, a campeã também aparece em títulos como Legends of Runeterra (LoR) e Ruined King: A League of Legends Story. Pensando nisso, o TechTudo elaborou um guia com todas as habilidades, builds, runas, feitiços de invocador, counters e dicas de como jogar com a personagem. Vale dizer que a matéria foi baseada no patch 12.19. Confira a seguir: