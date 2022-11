Não sabe como jogar Minecraft multiplayer com amigos? O TechTudo preparou um tutorial que ensina como criar partidas e servidores multiplayer online e local no famoso jogo. Minecraft é um game de construção em blocos que foi lançado em 2011 pela Mojang Studios . O título traz um mundo aberto onde o jogador pode interagir com todo o ambiente para recolher materiais e construir o que imaginar.

Logo, se o projeto for muito ambicioso, ele precisa contar com a ajuda de alguns amigos para realizar as construções. Dessa forma, Minecraft permite a criação de partidas em servidores multiplayer online e local. Confira como jogar Minecraft multiplayer com amigos no tutorial abaixo.

1 de 13 Como jogar Minecraft mutiplayer online e local com seus amigos — Foto: Reprodução/TechTudo Como jogar Minecraft mutiplayer online e local com seus amigos — Foto: Reprodução/TechTudo

Minecraft Bedrock ou Java: qual tem multiplayer?

Antes de aprender a jogar Minecraft multiplayer, é necessário entender que o jogo conta com duas versões principais. Bedrock é a versão que permite que os usuários joguem online, uma vez que ela possui crossplay entre as plataformas. Já a versão Java, permite apenas multiplayer local em LAN e é utilizada para quem possui macOS, Linux ou outra opção de sistema operacional que não o Windows 10.

Vale ressaltar ainda que, apesar de disponível para consoles de gerações mais antigas, como Xbox 360 e PS3, Minecraft não permite mais um modo online nestas plataformas. O mesmo vale para Nintendo Wii U, Nintendo 3DS e PS Vita.

2 de 13 Minecraft conta com duas versões principais: Java Edition (foto) e Bedrock — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro Minecraft conta com duas versões principais: Java Edition (foto) e Bedrock — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

Como jogar Minecraft multiplayer online e local

Inicialmente, para convidar um amigo para o seu mundo, é necessário que ele seja adicionado na sua lista de amigos. Portanto, para adicionar alguém, basta seguir estes passos:

Passo 1. Abra Minecraft e clique em jogar;

3 de 13 Clique em jogar para acessar as opções de Minecraft — Foto: Reprodução/Igor Oliveira Clique em jogar para acessar as opções de Minecraft — Foto: Reprodução/Igor Oliveira

Passo 2. Clique na aba Amigos;

4 de 13 Adicione amigos para jogar online com eles — Foto: Reprodução/Igor Oliveira Adicione amigos para jogar online com eles — Foto: Reprodução/Igor Oliveira

Passo 3. Digite o nome que o amigo utiliza;

5 de 13 Digite o nome do seu amigo para adicioná-lo — Foto: Reprodução/Igor Oliveira Digite o nome do seu amigo para adicioná-lo — Foto: Reprodução/Igor Oliveira

Como criar o mundo e convidar amigos

Passo 1. Após clicar em jogar, na aba Mundos, clique em Criar novo, ou acesse algum já existente da sua lista;

6 de 13 Crie seus mundos em Minecraft e convide os amigos — Foto: Reprodução/Igor Oliveira Crie seus mundos em Minecraft e convide os amigos — Foto: Reprodução/Igor Oliveira

Passo 2. Dentro da partida, aperte o botão esc do teclado e, no canto direito da tela, clique em Convidar para o jogo;

7 de 13 Para convidar um amigo, ele precisa estar adicionado — Foto: Reprodução/Igor Oliveira Para convidar um amigo, ele precisa estar adicionado — Foto: Reprodução/Igor Oliveira

Como usar o Realms para jogar multiplayer

Um modo fácil de começar uma partida online com os amigos é acessando os Realms. Eles são servidores online e, para criar um, é necessário ser assinante do serviço Realms Plus, que custa R$ 29,99 ao mês. A diferença do serviço é que ele permite um controle total do mundo criado, além de permitir que os mundos do assinante sejam transportados para outras plataformas, na mesma conta.

Vale ressaltar que Minecraft disponibiliza um mês de assinatura gratuita para quem está começando. Os assinantes do serviço podem criar um reino próprio e disponibilizá-lo para mais de 20 amigos. Logo, o serviço é uma boa alternativa para jogar Minecraft online com os amigos. Saiba como acessar o Realms ou entrar em um servidor de amigo assinante.

Passo 1. Abra Minecraft e clique em jogar;

8 de 13 Clique em jogar para acessar as opções de Minecraft — Foto: Reprodução/Igor Oliveira Clique em jogar para acessar as opções de Minecraft — Foto: Reprodução/Igor Oliveira

Passo 2. Na aba Mundos, estará disponível uma opção escrita Realms;

9 de 13 Crie seus mundos em Minecraft e convide os amigos — Foto: Reprodução/Igor Oliveira Crie seus mundos em Minecraft e convide os amigos — Foto: Reprodução/Igor Oliveira

Passo 3. Caso queira assinar, realize o processo nessa aba;

10 de 13 Realms Plus permite maior controle sobre os reinos criados — Foto: Reprodução/Igor Oliveira Realms Plus permite maior controle sobre os reinos criados — Foto: Reprodução/Igor Oliveira

Passo 4. Se não for assinar, mas sim entrar em um Realm de amigo, clique na aba Amigos;

11 de 13 É possível entrar em um Realm de amigo — Foto: Reprodução/Igor Oliveira É possível entrar em um Realm de amigo — Foto: Reprodução/Igor Oliveira

Passo 5. Clique em entrar no Realm e digite o código de convite do seu amigo;

12 de 13 Digite o código de convite para entrar — Foto: Reprodução/Igor Oliveira Digite o código de convite para entrar — Foto: Reprodução/Igor Oliveira

Outra opção para jogar online é combinar com os amigos para entrarem em servidores que são gratuitos, mas com uma liberdade menor. Isso porque estes mundos contam com diversas pessoas no local. Mas, se desejar, para acessá-los é só fazer o seguinte:

Passo 1. Clique na aba Servidores. Escolha um e clique em Entrar no Servidor;

13 de 13 Alguns servidores gratuitos estão disponibilizados — Foto: Reprodução/Igor Oliveira Alguns servidores gratuitos estão disponibilizados — Foto: Reprodução/Igor Oliveira

Já para jogar de forma local, é necessário que o usuário e seu amigo estejam conectados à mesma rede local. Dessa forma, basta acessar a lista de amigos e acessar a partida em que o colega esteja.

Com informações de Minecraft.net

