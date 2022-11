Como marcar alguém no story do Instagram depois de postado

É possível marcar alguém no story do Instagram mesmo depois de postado. A rede social permite adicionar menções em histórias já publicadas em poucos passos. O recurso, disponível no aplicativo para Android e iPhone (iOS), é útil para taguear amigos que o usuário esqueceu de mencionar sem precisar apagar o conteúdo para postar novamente. Esse tipo de menção, vale ressaltar, não é exibido em formato de adesivo, como a marcação tradicional. No entanto, o contato marcado também poderá repostar o story em seu perfil posteriormente, caso queira. Confira, a seguir, como marcar alguém nos Stories do Instagram mesmo depois de publicado.