Fazer árvore genealógica é possível usando o app MyHeritage, disponível para Android e iPhone (iOS). Nele, você pode inserir todos os membros da família, além de informações como fotos, fatos ocorridos com a pessoa, data de nascimento etc. O serviço é útil para quem deseja manter registrado, em um sistema online, a linhagem familiar. O app conta ainda com opção de compartilhamento, o que permite que qualquer participante adicionado à família possa visualizar a árvore genealógica criada, além de poder adicionar novos membros e dados. Confira, nas próximas linhas, como montar árvore genealógica com o app MyHeritage.