Mudar data de nascimento no TikTok é possível por meio do aplicativo para Android e iPhone (iOS). O recurso pode ser útil caso o usuário tenha digitado seu aniversário errado ao criar o perfil. No entanto, a opção não está disponível de forma direta - como a de mudar o nome de usuário, por exemplo -, sendo necessário abrir um chamado junto ao suporte da rede social. Após o pedido, a empresa entrará em contato via chat pelo app e poderá solicitar um documento de identidade para confirmar a alteração. Todo o processo pode durar alguns dias. Confira, a seguir, como mudar data de nascimento no TikTok.