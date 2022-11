Como recortar uma imagem no Canva — Foto: Mariana Tralback/TechTudo

1 de 7 Como recortar uma imagem no Canva — Foto: Mariana Tralback/TechTudo

Como recortar uma imagem no Canva

Passo 1. Abra o Canva e toque no ícone de “+”. Então, escolha a foto desejada na galeria do celular;

Escolha a foto que deseja cortar no Canva — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

2 de 7 Escolha a foto que deseja cortar no Canva — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 2. Com a imagem aberta, toque no botão “Editar foto”. Em seguida, vá em “Cortar”, no menu inferior;