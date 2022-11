O TikTok permite republicar vídeos de forma fácil. O recurso compartilha o clipe rapidamente com os amigos do app sem precisar fazer um dueto, sendo útil para mostrar vídeos interessantes para outras pessoas. Você pode ainda adicionar um comentário sobre o vídeo republicado para explicar o motivo do compartilhamento, ou convidar seguidores para assisti-lo. Os vídeos republicados também são exibidos para “pessoas que você talvez conheça” na plataforma. Confira, a seguir, como republicar um vídeo no TikTok pelo celular Android ou iPhone (iOS).