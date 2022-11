Como saber se a Claro está fora do ar

A dúvida se a Claro está fora do ar pode surgir entre os clientes da operadora que estão passando por dificuldades. As falhas de sinal são verdadeiros inconvenientes, já que podem afetar desde o uso de redes sociais e mensageiros como Instagram e WhatsApp , até o acesso a apps de bancos. Diversos fatores podem contribuir para que o celular deixe de captar o sinal de internet, variando entre problemas técnicos, como instabilidade no tráfego de voz e dados, até motivos mais simples, como chip mal encaixado e slot empoeirado.

Caso suspeite que está sem internet da Claro, o consumidor pode tentar acessar os canais oficiais da operadora ou outros meios digitais para checar a instabilidade. O usuário também pode se valer de informações fornecidas por sites que monitoram falhas em serviços digitais. Também vale olhar nas redes sociais. Nas linhas abaixo, o TechTudo separou algumas dicas para identificar se há de fato uma instabilidade na rede deixando a Claro fora do ar.

1. Desligue o Wi-Fi do celular e use só os dados móveis

Entre os passos iniciais para saber se a Claro está sem sinal de internet está a desativação do Wi-Fi do celular. Dessa forma, o smartphone tentará usar apenas a rede de dados móveis, permitindo que o usuário confira se ela está funcionando. Ao desativar o Wi-Fi, abra qualquer aplicativo que precise da internet para funcionar, como navegadores, mecanismos de busca, jogos ou redes sociais. Se não houver conexão, não haverá funcionamento.

Feito isso, basta inverter a ação, desligando a rede de dados e mantendo apenas a conexão Wi-Fi ativa, para confirmar que o sinal de 4G/5G está fora do ar.

2. Verifique se tem cobertura da Claro na região

tUsando outro dispositivo (notebook, PC ou ablet) que tenha acesso à internet, é possível conferir se há cobertura da Claro na região em que o consumidor se encontra. Para isso, basta acessar o site da operadora e ir para a aba do Mapa de Cobertura. Nele é possível escolher a geração de internet móvel desejada, 2G, 3G, 4G ou 5G, além da área rural.

Segundo a Claro, o mapa de cobertura do 5G é atualizado duas vezes por mês. A pesquisa pode ser feita usando endereço, CEP do local ou manualmente, arrastando o cursor do mouse pelo mapa.

3. Confira se o chip está bem encaixado

Outra ação que deve ser feita logo nos primeiros momentos é a verificação do chip. Desligue o celular, use o pino que vem com o aparelho para abrir o slot do chip e verifique se ele está bem encaixado. Coloque no lugar de forma correta, ligue o aparelho novamente e espere para ver se o sinal do seu plano Claro volta a funcionar. Continue com os dados móveis desligado e siga os próximos passos.

4. Acesse o DownDetector

Ainda usando outros dispositivos com acesso à internet, o consumidor poderá ir além dos testes e acessar o site DownDetector. A plataforma é conhecida globalmente por fornecer informações sobre o status de vários sites e serviços em tempo real.

No site, o consumidor pode consultar as queixas reportadas nas últimas 24h por outros clientes da Claro, conferir quais os problemas mais notificados, consultar o momento em que começou a instabilidade e checar quais locais em que há um número maior de queixas através de um mapa do Brasil.

5. Checar o perfil oficial da Claro

Assim como as operadoras TIM e Vivo, a Claro também utiliza suas redes sociais – principalmente o Twitter – para passar informações sobre seus produtos, serviços e status de rede, entre outros. No entanto, nem sempre é possível confirmar uma instabilidade pelas publicações da própria companhia. Muitas vezes é necessário checar as respostas com outros usuários, que marcam o perfil da empresa.

O Twitter por padrão não mostra as respostas daquele perfil em sua página inicial, mas mantém uma aba intitulada “tweets e respostas” em que é possível conferir a interação entre a marca e os usuários da plataforma. Desse jeito pode-se conferir se a operadora já está emitindo posicionamentos individuais para os clientes ou se é um caso isolado. O perfil oficial para ter contato com a operadora e esclarecer eventuais dúvidas é o @ClaroBrasil.

6. Entre em contato com o um atendente

Para aqueles consumidores que não têm tanta intimidade com a tecnologia ou não possuem meios de acessar os canais citados acima, a Claro disponibiliza um canal de voz. O usuário pode ligar do próprio telefone, seja ele Android ou iPhone (iOS), para 1052 ou para 106 21. Também há a possibilidade de discar 0800 170 4141 de um telefone fixo de qualquer operadora e seguir o passo a passo.

A Claro também dá a opção de entrar em um Menu próprio, ligando para *1052#, para acessar informações sobre seus serviços. Para saber se há problemas com a internet, o consumidor pode responder com a opção que leva ao submenu de Informações Técnicas e, assim, escolher a opção desejada.

7. Consulte o mapa de cobertura da Anatel

Por fim, além do mapa de cobertura da própria Claro, há também a possibilidade de consultar o Mapa de Cobertura da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). A ferramenta pode ser acessada por um navegador e está disponível para consulta desde 2016, quando foi lançada. O mapa permite que o consumidor verifique a disponibilidade de sinal de todas as operadoras de telefonia disponíveis na região.

Para consultar, basta marcar a localização desejada (Estado e cidade) na barra "Pesquise uma localização", no canto superior esquerdo, e, em seguida, clicar sobre alguma região do mapa. Uma janela com as operadoras disponíveis e respectivas intensidades de sinal de rede, entre 2G a 5G, aparecerá na tela.