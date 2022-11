A dúvida sobre como saber se a TIM está fora do ar é uma constante entre os clientes da operadora, principalmente porque problemas pontuais podem ocorrer em ruas ou bairros. Os fatores de uma possível instabilidade de rede variam entre problemas em cabos de telefonia ou antenas, instabilidade no tráfego de voz e dados, entre outros.

É possível identificar se a falha veio da empresa usando os canais oficiais de contato ou outros meios digitais. Para isso, o usuário pode se valer de informações fornecidas por sites que monitoram falhas de conexão em serviços digitais e até mesmo das redes sociais como Twitter – plataforma que abriga diversos perfis oficiais de empresas de tecnologia. Nas linhas abaixo, o TechTudo separou algumas dicas para identificar se há de fato uma instabilidade na rede deixando a TIM fora do ar.

1. Desligar o Wi-Fi do celular e usar só a rede de dados

O primeiro passo para saber se a TIM está sem sinal de internet é desativar o Wi-Fi do celular, deixando apenas a rede de dados móveis funcionando. Para fazer o teste, basta abrir e tentar usar qualquer aplicativo que precise da internet para funcionar, como WhatsApp, Instagram, navegadores ou mecanismos de busca. Feito isso, basta inverter a ação: desligar a rede de dados móveis e manter apenas a conexão Wi-Fi para confirmar que o sinal de 4G/5G está fora do ar.

Caso as mensagens ou buscas na web não estejam acontecendo quando o Wi-Fi estiver desligado, mas funcionem normalmente quando o sinal estiver ativo, é um sinal de que a operadora está enfrentando falhas de rede.

2. Ligar apenas o Wi-Fi e checar o app ou site oficial da TIM

Outra forma de identificar que há uma instabilidade no sinal da TIM é ligar apenas o Wi-Fi (desativando, portanto, os dados móveis da operadora) e abrir o aplicativo Meu TIM ou acessar o site oficial da empresa. Tanto pelo app quanto pelo site oficial, é possível acessar o chat TIM, que coloca o consumidor em contato com uma assistente virtual que irá tentar solucionar o problema de rede. Ela também deverá indicar quais são as possíveis causas da falha de conexão do aparelho.

3. Verificar no DownDetector

Para além das informações dos canais oficiais, o consumidor que não estiver satisfeito com o resultado dos testes acima pode tentar ainda o site DownDetector. A plataforma fornece aos usuários informações sobre o status de vários sites e serviços em tempo real. No site, o consumidor pode registrar se estiver tendo problemas com a operadora, consultar as queixas reportadas nas últimas 24h, entender quais os problemas mais notificados e, por fim, os locais em que há um número maior de queixas.

4. Checar no perfil oficial da TIM no Twitter

A TIM costuma utilizar suas redes sociais, principalmente o Twitter, para passar informações sobre seus produtos, serviços, status de rede, entre outros. Muitas vezes, a operadora não cria uma publicação direta, informando ou explicando sobre falhas na rede, mas é possível conferir respostas a outros usuários que desabafam suas queixas na rede social.

O Twitter por padrão não mostra as respostas daquele perfil, mas mantém uma aba intitulada “tweets e respostas” em que pode-se conferir a interação entre a marca e os usuários da plataforma e assim checar se a operadora já está emitindo posicionamentos individuais para os clientes. O perfil oficial para ter contato com o consumidor e esclarecer eventuais dúvidas é o @TIM_AJUDA.

5. Entrar em contato com o um atendente por telefone

O usuário pode ligar do próprio telefone para *144, caso use outro o número só vai funcionar se a discagem for feita de um celular com plano da TIM. Também há a possibilidade de discar o 1056 de um telefone fixo de qualquer operadora e seguir o passo a passo até falar com um atendente.