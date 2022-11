Como saber se a Vivo está fora do ar

Existem diversas maneiras de saber se a Vivo está fora do ar. De tempos em tempos, são noticiados problemas relacionados ao sinal da operadora, seja por queda de sinal , ou por problemas no 4G . Independente do estado em que residem, é importante que os usuários conheçam métodos e alternativas para verificar a disponibilidade do sinal que, a rigor, interfere em todo o funcionamento dos smartphones, para realizar ligações ou usufruir da internet.

Por isso, o TechTudo produziu um tutorial com dicas para consultar quedas de sinal, em especial por meio do smartphone.

2 de 9 O Downdetector demonstra os problemas de sinal das operadoras por meio de gráficos — Foto: Reprodução/Willian Rodrigues O Downdetector demonstra os problemas de sinal das operadoras por meio de gráficos — Foto: Reprodução/Willian Rodrigues

1. Averiguar as redes móveis do celular

Passo 1. Para se assegurar de que não há sinal, deve-se primeiro desligar o Wi-Fi do celular para que haja a mudança da fonte de internet. Nos celulares Android, puxe o barra de notificações para baixo e clique no ícone do Wi-Fi. No caso do iPhone, puxe a central de controle para cima e clique sobre o ícone do Wi-Fi.

Passo 2. Confira na barra de status a disponibilidade do sinal, demonstrado por barras assimétricas, da menor para a maior em formato piramidal. Quanto mais barras ativas, maior o sinal disponível. Caso todas as barras estejam inativas ou com um sinal de "X" sob o símbolo, é possível que não haja sinal.

3 de 9 Como mudar a rede do smartphone entre Wi-Fi e 4G/5G — Foto: Reprodução/Willian Rodrigues Como mudar a rede do smartphone entre Wi-Fi e 4G/5G — Foto: Reprodução/Willian Rodrigues

Passo 3. Inverta os sinais de internet novamente. A ação pode reinicializar a disponibilidade do sinal

2. App oficial da Vivo

Passo 1. É possível também consultar a disponibilidade do sinal através do aplicativo da Vivo. Com o Wi-Fi desligado, clique no ícone do aplicativo e consulte a primeira tela disponível.

Passo 2. Caso o sinal não seja detectado, será exibida uma mensagem informando a falta de conectividade. O usuário pode clicar no ícone de atualização para conferir se o problema persiste. A Vivo também costuma notificar o usuário através do próprio aplicativo, e informar a falta de conexão com a internet 4G/5G.

4 de 9 É possível consultar a disponibilidade do sinal da operadora através do Aplicativo da Vivo — Foto: Reprodução/Willian Rodrigues É possível consultar a disponibilidade do sinal da operadora através do Aplicativo da Vivo — Foto: Reprodução/Willian Rodrigues

Passo 3. Caso o aplicativo abra mas o usuário desconfie que haja falta de sinal, basta clicar em "Mais", no canto inferior direito.

Passo 4. Na tela seguinte, clique em "Testar Velocidade" e a seguir, Iniciar. O aplicativo indicará uma possível lentidão do sinal de internet. Caso a opção não esteja disponível em "Acesso rápido", basta clicar em "Mais Opções", depois em "Internet" e em "Testar velocidade".

5 de 9 É possível realizar um teste de velocidade da internet através do Aplicativo da Vivo — Foto: Reprodução/Willian Rodrigues É possível realizar um teste de velocidade da internet através do Aplicativo da Vivo — Foto: Reprodução/Willian Rodrigues

Passo 5. A Vivo também oferece suporte técnico para consulta do sinal. Ligue apenas o Wi-Fi e busque a área "Suporte Técnico", em Atendimento, na parte inferior da tela de início do app oficial.

Passo 6. Clique sob o ícone da roldana e siga o passo-a-passo informado no App para se certificar de que não haja sinal da operadora.

6 de 9 A consulta do sinal da Vivo pode ser feita pelo aplicativo da operadora — Foto: Reprodução/Willian Rodrigues A consulta do sinal da Vivo pode ser feita pelo aplicativo da operadora — Foto: Reprodução/Willian Rodrigues

3. Plataformas de monitoramento

Passo 1. Há também sites que fazem o monitoramento do sinal das redes de operadores, sites e redes sociais, como o DownDetector. Basta acessar o site downdetector.com.br e clicar sobre a operadora Vivo.

Passo 2. O site oferece informações sobre os problemas identificados nas últimas 24 horas e relatados pelos usuários. Caso o usuário esteja com problemas, é possível relatá-lo também no próprio site.

7 de 9 A consulta de sinal da Vivo pode ser feita utilizando o site "DownDetector" — Foto: Reprodução/Willian Rodrigues A consulta de sinal da Vivo pode ser feita utilizando o site "DownDetector" — Foto: Reprodução/Willian Rodrigues

Passo 3. O DownDetector também possui um aplicativo. Procure na lista ou pelo nome da operadora e clique sobre o ícone.

Passo 4. O aplicativo oferece informações como relatório de possíveis problemas, mapa para identificar as principais regiões com problemas de sinal e o tipo de problema reportado.

8 de 9 Informações do aplicativo "DownDetector" — Foto: Reprodução/Willian Rodrigues Informações do aplicativo "DownDetector" — Foto: Reprodução/Willian Rodrigues

4. Cheque as redes sociais

Passo 1. A Vivo também costuma responder aos usuários quanto aos principais problemas através de redes sociais como o Twitter. Basta acessar o perfil oficial (@vivobr) da operadora no Twitter e clicar em "Tweets e respostas".

Passo 2. Por padrão, todas as respostas e posicionamentos individuais para os clientes ficam alocados apenas em "Tweets e respostas". Basta rolar o feed e buscar algum possível posicionamento.

9 de 9 A Vivo costuma responder os clientes via redes sociais como o Twitter — Foto: Reprodução/Willian Rodrigues A Vivo costuma responder os clientes via redes sociais como o Twitter — Foto: Reprodução/Willian Rodrigues