Como sair do Twitter pelo Android e pelo iPhone

Sair do Twitter pelo celular é algo fácil de ser feito no Android e no iPhone (iOS), mas, porque o botão fica "escondido" dentro do menu, o procedimento pode gerar confusão em alguns usuários. É importante lembrar, entretanto, que a ação remove todos os dados da conta salvos no aparelho - o que pode se tornar um problema caso você não se lembre da senha de acesso, por exemplo. Ainda, o procedimento não apaga a sua conta, apenas desloga do seu celular. No tutorial a seguir, saiba como sair do Twitter pelo smartphone.