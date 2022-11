Tirar foto 3x4 no celular, seja Android ou iPhone ( iOS ), é uma tarefa simples com o uso de aplicativos grátis. A foto no tamanho 3x4 ainda é uma exigência para alguns tipos de documento. Embora o passaporte e a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) incluam uma foto feita diretamente no órgão responsável pelo emissão do documento, ainda assim a tradicional imagem pode ser necessária.

Para descobrir como tirar foto 3x4 no celular e depois imprimir, confira o tutorial a seguir. O passo a passo mostra como usar o app Foto Documentos, disponível para download gratuito no Android, iPhone e iPad. Vale citar que o aplicativo também oferece outros tamanhos de foto, tipos de papel para imprimir, orientação da folha (retrato ou paisagem), além de outros recursos.

Como usar o celular para tirar fotos 3x4

Como tirar foto 3x4 no celular Android

Para tirar foto 3x4 em um smartphone com Android, siga o passo a passo abaixo.

Passo 1. Faça o download do app Foto para documentos no celular pelo TechTudo. Ao abrir o app, toque na opção "Tire uma foto com a câmera" para capturar uma foto na hora ou em "Selecione entre as fotos tiradas" para escolher um arquivo da galeria. Neste exemplo, usamos a opção de captura da imagem com a câmera – o tutorial a seguir é o mesmo para imagens da galeria;

1 de 10 Aplicativo Foto para documentos criar 3x4 com imagem capturada na hora ou enviada da galeria — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Aplicativo Foto para documentos criar 3x4 com imagem capturada na hora ou enviada da galeria — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 2. Confirme o uso da foto no ícone de "✓" e, em seguida, no botão "Sim";

2 de 10 Confirmando a utilização de uma imagem no app Foto para documentos — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Confirmando a utilização de uma imagem no app Foto para documentos — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 3. Escolha o tamanho da imagem. Para fotos 3x4, selecione a opção "H 40xW 30mm" e vá em "Aplique este tamanho". Encaixe o seu rosto no espaço exibido para que a foto fique alinhada e confirme em "Conclua o ajuste";

3 de 10 Selecione o formato 3x4 no editor Foto para documentos — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Selecione o formato 3x4 no editor Foto para documentos — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 4. Em seguida, é possível alterar o brilho e o contraste no editor localizado na parte inferior da tela. Conclua no botão "Sim". Na tela seguinte, use os botões de edição para excluir a foto, copiar para a área de transferência ou adicionar um filtro preto e branco;

4 de 10 É possível editar a foto 3x4 antes de salvá-la no Android no app Foto para documentos — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes É possível editar a foto 3x4 antes de salvá-la no Android no app Foto para documentos — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 5. Para baixar a foto, clique no ícone de download, ao lado da miniatura. Por fim, selecione "Salvar";

5 de 10 Salvando uma foto 3x4 pelo app Foto para documentos, no Android — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Salvando uma foto 3x4 pelo app Foto para documentos, no Android — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 6. Para baixar uma página com várias miniaturas da 3x4, clique no ícone de "+" até adicionar a quantidade desejada. Uma prévia será exibida na parte de baixo da tela. Toque em "Crie uma foto" para abrir a página em tela cheia. Finalize em "Se estiver tudo bem, pressione o botão para salvar" para baixar a imagem.

6 de 10 App Foto para documentos cria página com várias fotos 3x4 — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes App Foto para documentos cria página com várias fotos 3x4 — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Como tirar foto 3x4 no celular iPhone (iOS)

Para tirar foto 3x4 em um iPhone ou iPad com iOS, siga o passo a passo abaixo.

Passo 1. Baixe o app Foto Documentos no TechTudo. Abra o aplicativo e, antes de tirar a foto, selecione “Configurações”. Repare que elas já vêm pré-definidas para imagens 3×4. Caso queira, altere alguma opção – é possível mudar o tamanho, o tipo de papel e virar a folha para o modo "Paisagem", por exemplo. Neste tutorial, manteremos as definições do app.

7 de 10 Vá em Configurações para definir as opções da foto no app Foto Documentos — Foto: Reprodução/Lucas Mendes Vá em Configurações para definir as opções da foto no app Foto Documentos — Foto: Reprodução/Lucas Mendes

Passo 2. Volte para a página inicial do aplicativo e toque em “Tirar Foto”. Uma janela irá abrir, pedindo que o app tenha acesso à sua câmera. Clique em “Ok”.

8 de 10 Na página inicial do no app Foto Documentos, clique em Tirar Foto — Foto: Reprodução/Lucas Mendes Na página inicial do no app Foto Documentos, clique em Tirar Foto — Foto: Reprodução/Lucas Mendes

Passo 3. Quando o Foto Documentos abrir a câmera, tire a foto. Feito isso, selecione “Usar Foto”;

Passo 4. Depois, basta posicionar a imagem corretamente e clicar no símbolo do canto direito superior da tela;

9 de 10 Depois de tirar a foto, clique em Usar foto no no app Foto Documentos — Foto: Reprodução/Lucas Mendes Depois de tirar a foto, clique em Usar foto no no app Foto Documentos — Foto: Reprodução/Lucas Mendes

Passo 5. Na página que abrir, clique em “Salvar a Imagem” para guardar a foto. A imagem ficará salva no Rolo da Câmera.

10 de 10 Para guardar a foto feita no app Foto Documentos, clique em Salvar a imagem — Foto: Reprodução/Lucas Mendes Para guardar a foto feita no app Foto Documentos, clique em Salvar a imagem — Foto: Reprodução/Lucas Mendes

Pronto. Aproveite também os outros tamanhos e formatos oferecidos pelo app.

Colaborou Rodrigo Fernandes

