Como tirar print no iPhone: conheça cinco maneiras

É possível tirar print no iPhone (iOS) de diferentes maneiras. O procedimento pode ser feito por meio da tradicional combinação de botões físicos, que varia de acordo com o modelo de celular utilizado, mas também pode ser realizado por meio de ações no sistema. O iOS permite capturar a tela usando o Assistive Touch e a ação de tocar atrás da tela, por exemplo. Além disso, a assistente virtual Siri também possibilita tirar prints sem usar as mãos. Confira, a seguir, cinco maneiras de como tirar print no iPhone.