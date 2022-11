Como usar o Alight Motion para editar vídeos no celular

O Alight Motion é um editor de vídeos para celular, disponível para dispositivos Android e iPhone ( iOS ). O aplicativo tem todos os recursos essenciais de edição, incluindo corte, redimensionamento, inserção de legendas e mídias, entre outros. Mas, além disso, ele possui também diversas funções avançadas, como desenho vetorial e efeito Chroma Key, que permite mudar o fundo da gravação para fazer montagens. No tutorial a seguir, o TechTudo ensina a usar as principais ferramentas do Alight Motion em sua versão gratuita, que insere a logomarca do app no clipe final.

Como carregar vídeo no Alight Motion

Passo 1. Após instalar o Alight Motion, toque no ícone de "+" na tela inicial do app. Mantendo-se na aba "Projeto", selecione o formato do vídeo, resolução, taxa de quadros por segundo e cor de plano de fundo. Com tudo definido, toque em "Criar projeto";

Passo 2. Selecione o botão "+" para adicionar conteúdos. Em seguida, abra o menu "Mídia" e pressione "Permitir acesso" para que o aplicativo possa acessar a galeria do seu celular;

Passo 3. Navegue pelas mídias até encontrar o vídeo que você quer carregar e toque nele. O vídeo será incluído na área de trabalho do Alight Motion imediatamente.

Como cortar e inserir efeitos nos vídeos pelo Alight Motion

Passo 1. Para cortar o início de um vídeo no Alight Motion, primeiramente coloque o marcador de reprodução na posição a partir da qual você quer que o filme comece. Em seguida, toque no botão de corte, que fica à esquerda, conforme destacado abaixo. Note que a parte anterior ao marcador foi excluída;

Passo 2. O procedimento para cortar o final de um vídeo é praticamente o mesmo: posicione o marcador no momento ideal para o clipe acabar e toque no botão de corte à direita. Veja que o trecho do vídeo após o marcador foi apagado;

Passo 3. Se quiser tirar o som ou ajustar o volume do vídeo, selecione-o e toque no botão de alto-falante. Depois, arraste a bolinha de forma a aumentar ou reduzir o volume. Para sair do menu, basta dar um toque em qualquer lugar da área de trabalho;

Passo 4. Para inserir efeitos, selecione o vídeo e, então, toque sobre o menu "Efeitos". Em seguida, vá em "Adicionar efeito";

Passo 5. O Alight Motion conta com efeitos de diversos tipos. Neste exemplo, o TechTudo selecionou "Desfoque" e, em seguida, "Desfoque direcional";

Passo 6. Toque sobre "Configurações padrão" para adicionar o efeito. Depois, vá no efeito adicionado para realizar ajustes de acordo com o seu gosto. Neste exemplo, mudamos a intensidade e o ângulo do desfoque. Para voltar à tela principal de edição, toque sobre a seta na lateral esquerda da tela;

Passo 7. Você pode incluir diferentes efeitos em trechos diversos do clipe, sendo necessário dividir o vídeo. Para isso, posicione o marcador no ponto desejado e toque no botão de dividir. Os trechos do clipe serão exibidos em níveis diferentes, para melhor visualização;

Passo 8. Agora, toque sobre o trecho no qual você quer aplicar o novo efeito para selecioná-lo. Entre no menu "Efeitos" e, então, em "Adicionar efeito";

Passo 9. Desta vez, o TechTudo optou por usar efeito de cor e luz. Entrando no menu, escolha o filtro desejado. Para este tutorial, o escolhido foi "Colorizar";

Passo 10. Toque sobre "Configuração padrão" para adicionar o efeito. Caso queira fazer ajustes, dê um toque sobre o efeito após adicioná-lo;

Passo 11. Arraste o círculo até a tonalidade desejada e note que ela será aplicada ao vídeo imediatamente. Toque na setinha da lateral direita para voltar à tela principal;

Passo 12. Para incluir legendas, toque no botão de "+" na tela principal e entre em "Texto". Digite a legenda desejada, alterando o estilo, tamanho, cor e alinhamento da fonte conforme desejado. Quando tudo estiver adequado, toque no botão de check, no canto superior direito da tela;

Passo 13. Dê um toque sobre a barra de legenda para selecioná-la. Arraste a setinha para aumentá-la ou diminui-la, de maneira que a legenda seja exibida durante o tempo que você quiser.

Como exportar vídeo no Alight Motion

Passo 1. Quando tiver terminado de editar o vídeo, toque no botão de "Exportar e Compartilhar", localizado no canto superior direito da tela principal. Selecione o formato do arquivo e pressione "Exportar";

Passo 2. Aguarde alguns instantes até que o Alight Motion exporte o vídeo. Ao final, serão exibidos dois botões: o "Salvar", que guarda o vídeo na galeria do celular, e o "Compartilhar", que permite enviar o vídeo para diversos apps, como WhatsApp e Instagram.

