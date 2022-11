Como usar o Mastodon, rede social que é alternativa ao Twitter

O Mastodon voltou a chamar atenção dos usuários após o bilionário Elon Musk oficializar a compra do Twitter , no final de outubro. A rede social, assim como o app do passarinho, também tem formato de microblog, e está disponível para Android e iPhone ( iOS ). Desde a compra pelo dono da Tesla, o app alternativo teve um aumento no número de downloads, alcançando cerca de 70 mil novos usuários em um dia. Segundo o Google Trends , que monitora as buscas feitas no Google, houve crescimento de 300% nas buscas envolvendo o Mastodon somente na última semana - período que comporta a venda do Twitter para Musk.

A rede, embora tenha similaridades com o Twitter, é um pouco diferente do microblog do passarinho, funcionando através de servidores. Pensando nisso, o TechTudo reuniu, no tutorial abaixo, um passo a passo completo de como criar uma conta no Mastodon e acessar as principais funcionalidades do app. Confira nas próximas linhas e entenda se vale a pena para você trocar o Twitter pela rede social.

1 de 10 Mastodon: veja como criar conta do app similar ao Twitter e usar principais funcionalidades — Foto: Raísa Capela/TechTudo Mastodon: veja como criar conta do app similar ao Twitter e usar principais funcionalidades — Foto: Raísa Capela/TechTudo

Como criar uma conta no Mastodon

Passo 1. Faça o download do Mastodon na loja de aplicativos do seu celular - ele pode ser encontrado na Google Play Store, do Android, e na App Store, do iPhone (iOS). Em seguida, abra o app e toque sobre "Sign Up" para iniciar o processo de cadastro na plataforma;

2 de 10 Criando uma conta no Mastodon — Foto: Reprodução/Clara Fabro Criando uma conta no Mastodon — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Passo 2. Na próxima tela, selecione um dos servidores disponíveis que seja do seu interesse. Você pode conferir todos eles tocando sobre a aba "All", ou pode navegar por seções, indo em abas como "Regional", que exibe os servidores locais, ou "Art" e "Music", por exemplo. Depois de selecionar uma das opções, pressione "Next" para prosseguir. Na página seguinte, você pode conferir as regras do servidor. Se concordar com elas, toque em "Next" novamente para participar da comunidade;

3 de 10 Selecione um dos servidores disponíveis na plataforma e aceite as regras pra continuar — Foto: Reprodução/Clara Fabro Selecione um dos servidores disponíveis na plataforma e aceite as regras pra continuar — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Passo 3. Para continuar, você deve concluir o seu perfil no Mastodon. Sendo assim, na próxima tela, insira seu nome de usuário, e-mail e senha nos locais indicados. Ao finalizar, toque em "Next";

4 de 10 Crie o seu perfil para prosseguir o seu cadastro; adicione seu nome de usuário, e-mail e senha — Foto: Reprodução/Clara Fabro Crie o seu perfil para prosseguir o seu cadastro; adicione seu nome de usuário, e-mail e senha — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Passo 4. Agora, é necessário confirmar o seu e-mail. Para isso, entre no app do e-mail fornecido durante o cadastro, toque sobre a mensagem enviada pelo Mastodon e confirme a verificação em "Confirmar e voltar para Mastodon for iOS";

5 de 10 Acesse o seu e-mail e prossiga com a confirmação da conta para começar a usar o Mastodon — Foto: Reprodução/Clara Fabro Acesse o seu e-mail e prossiga com a confirmação da conta para começar a usar o Mastodon — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Pronto! A sua conta no Mastodon foi criada. A seguir, você pode conferir como usar as principais funcionalidades do app.

Como usar o Mastodon no celular

Passo 1. Agora que você já criou a sua conta, pode seguir novos usuários e fazer publicações na rede social. Depois de confirmar o seu e-mail, abra o app novamente e toque em "Find people do follow" para encontrar novos perfis para seguir. Pressione o ícone de "+" ao lado de seus nomes de usuário para adicioná-los à sua rede. Depois de selecionar os perfis, vá em "Done", no canto superior direito, para concluir;

6 de 10 Começa a seguir novos perfis no Mastodon — Foto: Reprodução/Clara Fabro Começa a seguir novos perfis no Mastodon — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Passo 2. Tocando sobre o ícone de lupa, no menu inferior, você pode conferir posts, hashtags, novidades, comunidades e uma aba "For You" (para você), que reúne algumas opções de perfis que podem ser do seu interesse;

7 de 10 No ícone de lupa você pode conferir posts, hashtags, novidades e mais — Foto: Reprodução/Clara Fabro No ícone de lupa você pode conferir posts, hashtags, novidades e mais — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Passo 3. Para fazer uma nova publicação, toque sobre o ícone no centro do menu. Além do conteúdo de texto, você pode adicionar fotos, criar enquetes, selecionar adesivos, inserir selos de "alerta" para o conteúdo - recurso que é útil ao publicar conteúdos sensíveis, por exemplo -, e também pode definir quem poderá visualizar o post. As opções são "Public" (público), "Followers Only" (apenas seguidores) e "Only people I mention" (apenas pessoas que eu mencionar). Todos esses recursos podem ser acessados no menu logo acima do teclado. Ao finalizar as alterações, toque sobre "Publish" para publicar o conteúdo;

8 de 10 Publicando um conteúdo no Mastodon — Foto: Reprodução/Clara Fabro Publicando um conteúdo no Mastodon — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Passo 4. No ícone de sino, você pode conferir todas as notificações recebidas na plataforma, e no desenho de elefante, ao lado do sininho, é possível conferir o seu perfil. Para editá-lo, toque em "Edit Info". Você pode modificar a sua foto do perfil, o nome de usuário e ainda adicionar listas em "About". Ao finalizar as alterações toque em "Done" para concluir;

9 de 10 Editando o perfil no Mastodon — Foto: Reprodução/Clara Fabro Editando o perfil no Mastodon — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Passo 5. No desenho de casa no menu principal, você pode ver as publicações das pessoas que você segue. É possível interagir com elas comentando no post, republicando o conteúdo no seu perfil, favoritando a publicação ou compartilhando o post fora da plataforma. Para comentar no post, toque sobre o ícone de balão. Para republicá-lo no seu perfil, toque sobre as setinhas; para favoritá-lo, vá na estrela; e, para enviá-lo à outras pessoas, pressione o ícone de compartilhar.

10 de 10 Interagindo com posts de usuários no Mastodon — Foto: Reprodução/Clara Fabro Interagindo com posts de usuários no Mastodon — Foto: Reprodução/Clara Fabro

