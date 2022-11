Como usar o Veggly, app de namoro exclusivo para vegetarianos

Veggly é o aplicativo de relacionamento, disponível para Android e iPhone ( iOS ), que permite conhecer e marcar encontros com veganos e vegetarianos. A ideia do app é facilitar o contato entre pessoas que têm estilos de vida em comum. O funcionamento do Veggly é simples: o feed do aplicativo reúne perfis próximos a você e, para encontrar mais pessoas, basta rolar a tela para cima. O app possui alguns recursos e nomenclaturas parecidas com o Tinder , como o Super Like e o Match , além de também possuir uma ferramenta de chat para trocar ideia com os seus matches e a possibilidade de personalizar o seu perfil.

O app conta com assinatura Premium no valor de R$ 24,90, que dá direito a ver quem te curtiu, navegar pelo app sem anúncios, conferir perfis em qualquer lugar do mundo =e ganhar três moedas Veggly por mês. Elas podem ser usadas, por exemplo, para dar Super Likes. No tutorial a seguir, saiba como criar uma conta e como funciona o aplicativo de namoro para veganos e vegetarianos.

1 de 11 Aplicativo de relacionamento é voltado para público vegano e vegetariano; saiba como funciona — Foto: Marcela Franco/TechTudo Aplicativo de relacionamento é voltado para público vegano e vegetariano; saiba como funciona — Foto: Marcela Franco/TechTudo

Como usar o Veggly

Passo 1. O primeiro passo para ter acesso ao app Veggly é aceitar os termos de uso da plataforma. Faça isso tocando em "Aceitar e Continuar". Em seguida, é necessário fazer o login ou criar uma conta;

2 de 11 Tela inicial do app de namoro para veganos e vegetarianos Veggly — Foto: Reprodução/Marcela Franco Tela inicial do app de namoro para veganos e vegetarianos Veggly — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 2. Caso você já tenha uma conta, faça o login através das credenciais do Google, Facebook ou pela opção "Entre com seu e-mail". Caso seja seu primeiro acesso no app, toque em "Criar conta". Depois, adicione um e-mail e digite sua senha nos locais indicados. Feito isso, vá em "Criar minha conta";

3 de 11 Ação parar criar conta no app de relacionamento Veggly — Foto: Reprodução/Marcela Franco Ação parar criar conta no app de relacionamento Veggly — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 3. Ainda no primeiro acesso, o app enviará um código de ativação para o e-mail cadastrado. Feito isso, acesse o app de e-mail no seu celular e, na caixa de entrada, toque na mensagem enviada pela equipe do Veggly. Confira o código de ativação e volte para o app;

4 de 11 Acesse o app do e-mail cadastrado para conferir seu código de verificação — Foto: Reprodução/Marcela Franco Acesse o app do e-mail cadastrado para conferir seu código de verificação — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 4. Após acessar o e-mail com o código de ativação, o Veggly direciona o usuário para completar o perfil no app. Toque em "OK" e selecione uma das opções de dieta seguida por você. Para continuar, vá em "Próxima";

5 de 11 Aproveite para completar o seu perfil no Veggly selecionando as opções disponíveis no app — Foto: Reprodução/Marcela Franco Aproveite para completar o seu perfil no Veggly selecionando as opções disponíveis no app — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 5. Em seguida, selecione seu gênero e toque em "Próxima" para continuar. Depois, escolha por quem você se interessa e vá em "Próxima";

6 de 11 Continue personalizando seu perfil no app Veggly — Foto: Reprodução/Marcela Franco Continue personalizando seu perfil no app Veggly — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 6. Para continuar personalizando seu perfil no app de relacionamento, adicione seu nome e idade nos locais indicados. Depois, toque em "Próxima" para prosseguir;

7 de 11 Adicione seu nome e sua idade no perfil do app de relacionamento Veggly — Foto: Reprodução/Marcela Franco Adicione seu nome e sua idade no perfil do app de relacionamento Veggly — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 7. Por fim, adicione fotos de perfil tocando no ícone de "+". No campo em branco indicado pelo retângulo vermelho, é possível escrever um pouco sobre você. Role a tela para baixo e toque sobre as opções exibidas para adicionar mais detalhes a seu perfil, caso deseje. Ao finalizar a personalização de seu perfil, selecione o ícone de planta, localizado na parte inferior da tela para ter acesso ao feed do aplicativo;

8 de 11 Para finalizar seu perfil, adicione foto e detalhes sobre seu estilo de vida — Foto: Reprodução/Marcela Franco Para finalizar seu perfil, adicione foto e detalhes sobre seu estilo de vida — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 8. Caso tenha se interessado pela pessoa exibida no feed, selecione "Curtir". Note que, abaixo da foto de perfil do usuário, é possível conferir o nome, dieta seguida e a distância em que o perfil está localizado. Tocando no ícone de coração você pode verificar as curtidas recebidas no app. Toque no ícone de voltar para retornar ao feed do Veggly;

9 de 11 Toque em "Curtir" para demonstrar interesse em um perfil — Foto: Reprodução/Marcela Franco Toque em "Curtir" para demonstrar interesse em um perfil — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 9. Toque no ícone à direita da tela caso queira ajustar alguns filtros, como distância e idade. Arraste a bolinha verde para direita ou esquerda para modificar a configuração atual. Depois, toque em "Salvar" para confirmar as alterações;

10 de 11 Toque no ícone indicado para editar configurações — Foto: Reprodução/Marcela Franco Toque no ícone indicado para editar configurações — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 10. Continue navegando pelo app para visualizar mais perfis presentes na plataforma. Para isso, basta rolar a tela para cima. É possível conversar com usuários que demonstraram interesse mútuo tocando no ícone de chat, localizado na parte debaixo do visor. Caso queira ver detalhes de um usuário presente no app antes de mostrar algum tipo de interesse, toque na foto de perfil. Fazendo isso, você consegue ler a bio e conferir mais informações do usuário. Para dar um super like, toque em "Super Like".

11 de 11 Navegue pelo app para conhecer mais veganos e vegetarianos próximos a você — Foto: Reprodução/Marcela Franco Navegue pelo app para conhecer mais veganos e vegetarianos próximos a você — Foto: Reprodução/Marcela Franco

