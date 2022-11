Como virar a folha no Word

Virar a folha no Word é um procedimento simples. O editor de texto da Microsoft permite mudar a orientação da página de retrato para paisagem – e vice-versa – em poucos cliques. Com o ajuste, que pode ser feito apenas em uma página ou em várias seções do documento, a disposição dos textos e demais elementos é reorganizada automaticamente. Nas páginas cuja orientação não mudou, o texto é mantido inalterado. No tutorial a seguir, aprenda como virar folha no Word. O passo a passo foi reproduzido na versão 2016 do editor.