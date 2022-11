Copa 2022: como jogar game do Google e competir com torcedores ao vivo

Com o início da Copa do Catar, o Google lançou o Mini Cup, um jogo online e interativo que pode ser jogado no navegador de celulares Android e iPhone ( iOS ). O minigame faz parte de uma série de recursos especiais lançados pela empresa para o Mundial 2022 , e consiste em bater pênaltis para a seleção escolhida pelo usuários, de partidas já ocorridas na fase de grupos. Por ser online, o minigame é jogado simultaneamente por torcedores do mundo todo, com atualizações de placares e classificações em tempo real. A ideia é que ocorram dois jogos simultaneamente: um no Catar e outro tela do usuário.

O jogo fica disponível enquanto a bola estiver em campo no Catar, tendo a mesma duração de cada partida. Com ele, o torcedor pode apoiar sua nação marcando o máximo de gols possíveis e buscando a liderança da classificação mundial. Vale ressaltar, no entanto, que a dificuldade aumenta de com o desempenho do jogador, pois o goleiro ganha mais velocidade a cada gol marcado. Veja, no tutorial abaixo, como acessar e jogar o Mini Cup, novo minigame do Google para a Copa do Mundo 2022.

Como jogar o Mini Cup no celular

Passo 1. Para encontrar o "Mini Cup", jogo interativo do Google no celular, basta fazer uma pesquisa pelo termo "Copa do Mundo 2022" ou por termos similares no aplicativo do Google ou no navegador;

Passo 2. No resultado da busca, toque no ícone azul com uma bola girando para iniciar o minigame. Na tela inicial, aparecerá uma lista de partidas disponíveis, bastando escolher uma para jogar;

Passo 3. Dentro da partida, selecione qual seleção você deseja ajudar marcando gols. Feito isso, para bater os pênaltis, basta arrastar a bola na direção do gol buscando desviar do goleiro. Note que, abaixo do gol, é possível ver o placar mundial da partida no game;

Passo 4. A página de resultados é mostrada quando um pênalti for perdido. Nela, é possível ver quantos gols você marcou e qual seu melhor placar. Para repetir, use o botão "Jogar novamente". Se quiser compartilhar seu resultado, toque no ícone de compartilhamento. Ao final, pressione a opção "Ver classificações".

Passo 5. Nesta etapa, você tem acesso à classificação e ao total mundial de gols marcados por todas as seleções no minigame. Toque na guia "Resultados" para ver um resumo da partida que acabou de jogar e dados de jogos que já se encerraram na Copa do Mundo. Se quiser voltar à lista de partidas disponíveis para jogar, selecione o ícone "X", localizado no canto superior direito;

Passo 6. Se quiser jogar uma partida específica, basta pesquisar por ela no Google. Feito isso, pressione o ícone azul de bola girando e repita o processo.

Pronto. Aproveite as dicas deste tutorial e acesse o Google para jogar o novo minigame interativo da Copa do Mundial 2022 no celular.

