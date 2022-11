Copa 2022: como ver horários dos jogos do Brasil na fase de grupos

Descobrir os horários dos jogos do Brasil na Copa do Mundo 2022 é possível pelo aplicativo Copa do Mundo App 2022, disponível gratuitamente para Android e iPhone (iOS). A ferramenta permite visualizar inúmeros dados sobre as partidas, incluindo hora, nome dos estádios em que ocorrerão, escalação dos times e estatísticas de todos os confrontos do Mundial, organizados de acordo com os grupos da primeira fase. No decorrer da competição, o app também revelará quando acontecerão as fases seguintes, até chegar na final. Confira, a seguir, como ver horários dos jogos do Brasil na Copa 2022.