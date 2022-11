Copa do Mundo 2022: como ver a lista de convocados de todas as seleções

Ver a lista dos jogadores convocados para a Copa do Mundo 2022 é possível pelo site da FIFA (Federação Internacional de Futebol). O endereço disponibiliza informações completas sobre os 831 atletas que disputarão o Mundial do Catar em 2022, incluindo dados como nomes, posições em que jogam, datas de nascimento, entre outros. Além da consulta, o torcedor pode ainda baixar a lista em formato PDF e fazer sua impressão. Vale lembrar que a Copa do Mundo começa neste domingo (20), com transmissão oficial pela rede Globo a partir das 12h. A seguir, aprenda a ver no site da FIFA quais são os 26 jogadores de cada seleção no campeonato.