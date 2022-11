Copa do Mundo 2022: como ver o calendário de jogos pelo celular

Outro recurso do sistema é a exibição da escalação, número de pontos de cada grupo ou equipe e estatísticas dos jogos. A ferramenta é interessante para quem quer acompanhar o evento e não perder nenhum detalhe da disputa. Confira, nas próximas linhas, como ver o calendário de jogos pelo celular com o aplicativo Copa do Mundo 2022.

Aplicativo mostra horários dos jogos do Brasil na Copa do Mundo 2022 — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo

Passo 1. Primeiro, baixe o Copa do Mundo App 2022 na Google Play Store (Android) ou App Store (iPhone). Em seguida, ao abri-lo, ele exibe um menu inferior com as opções “Partidas”, “Tabelas”, “Início” e “Ajustes”. Em “Partidas”, o app apresenta todos os jogos já definidos nas fases de grupo. Também é possível ver as partidas finais e semifinais, com as respectivas datas e horários;