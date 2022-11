Copa do Mundo: como assistir aos jogos transmitidos por Casimiro

O streamer Casimiro Miguel transmitirá gratuitamente 22 jogos da Copa do Mundo de 2022, disputada no Catar, em seus canais na Twitch e no YouTube , começando neste domingo (20), às 13h. Internautas poderão assistir um jogo por dia, ao vivo, até a decisão da competição, que vai até 18 de dezembro. Além de todos os jogos da Seleção Brasileira, outras nove partidas tiveram exibição confirmada pelo influenciador, que foi eleito “Personalidade do Ano” no último Prêmio eSports Brasil. A seguir, confira datas, horários e tutorial de como assistir às disputas.

Casimiro sempre realiza transmissões de futebol em seu canal na Twitch, "Casimito". Embora os usuários geralmente tenham que pagar uma inscrição mensal de R$ 7,90 para assistir às lives das partidas do Campeonato Brasileiro no canal do streamer, o sinal ficará aberto para todos durante a Copa do Mundo de 2022. Outra novidade é que, agora, ele também reagirá às partidas ao vivo no YouTube.

No último domingo (13), o influenciador revelou os nove jogos que serão exibidos em suas plataformas nas duas primeiras rodadas da fase de grupos. A lista incluiu o confronto de abertura entre as seleções do anfitrião Catar e do Equador, e duas partidas do Brasil. Veja abaixo:

Os demais jogos a serem anunciados incluirão todos os que o Brasil disputar, além das semifinais e da final do mundial. Vale lembrar que o torneio também será exibido pelo Fifa+, TV Globo, SporTV, Globoplay e ge.

Como assistir na Twitch

Passo 1. Para acompanhar as partidas ao vivo, basta acessar o site da Twitch (https://www.twitch.tv) e pesquisar por “Casimito” na barra de buscas para encontrar o canal. Não é obrigatório pagar nem se cadastrar, e também será possível assistir pelo aplicativo do serviço de streaming — disponível em consoles, Smart TVs e celulares com Android ou iOS;

Passo 2. Após entrar no canal do influencer, caso queira enviar mensagens no chat — que pode ser aberto na seta à direita da tela na versão de desktop —, é preciso fazer login na plataforma. Para isso, toque no botão “Entrar” e insira suas credenciais;

Passo 3. Se ainda não tiver uma conta na Twitch, selecione a aba “Cadastrar-se” e escolha o seu endereço de e-mail ou número de telefone, além de uma senha. Depois, informe o nome de usuário que deseja usar e data de nascimento para liberar o envio de mensagens.

Como assistir no YouTube

Passo 1. Na página inicial do YouTube, (https://www.youtube.com), pesquise por "CazéTV" na barra de buscas. Esse procedimento é válido tanto no site quanto no aplicativo da plataforma, disponível para download em consoles, smart TVs e dispositivos móveis, via Google Play Store e App Store;

Passo 2. No canal, criado pelo influenciador exclusivamente para transmitir os jogos da Copa do Mundo, aperte na aba “ao vivo” e selecione a transmissão em tempo real que deseja assistir;

Passo 3. Assim como na Twitch, é preciso fazer login no site para enviar mensagens no bate-papo. Essa opção fica no canto superior direito da tela. Contudo, o YouTube aceita apenas a conexão de contas do Google.

