Copa do Mundo no FIFA 23: como resgatar pacote exclusivo do Prime Gaming

O FIFA 23 teve pacote exclusivo da Copa do Mundo liberado pela Amazon Prime Gaming. Entre as recompensas especiais adicionadas por ele, estão duas escolhas de jogadores com overall de 81 ou mais, 12 consumíveis raros, um Erling Haaland por empréstimo de 15 partidas, sete jogadores de ouro raros e oito escolhas de jogadores, sendo dois da Copa. Assinantes do serviço já podem reivindicar os recursos para FIFA Ultimate Team no PC, Playstation 4 (PS4), Playstation 5 (PS5), Xbox One e Xbox Series X/S. Para isso, porém, é preciso vincular as contas Amazon e Eletronic Arts (EA).