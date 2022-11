Croácia x Canadá ao vivo: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo online

Croácia e Canadá se enfrentam neste domingo (27), em partida válida pelo grupo F da Copa do Mundo 2022, no estádio Internacional Khalifa, no Catar. O duelo entre as seleções começa às 13h00 no horário de Brasília e contará com transmissão ao vivo no Globoplay, que retransmite online o sinal aberto da TV Globo. O streaming pode ser acessado pelo PC ou em celulares Android e iPhone (iOS) por usuários já cadastrados em uma Conta Globo, que é gratuita. Quem não tiver registro deve se inscrever no serviço utilizando e-mail e senha ou importando os dados de contas Facebook, Google ou Apple.