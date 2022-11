De Férias com Ex: Salseiro VIP: como assistir ao reality show online

Os episódios de De Férias com o Ex Caribe: Salseiro VIP 2022 estão disponíveis para assistir online no Paramount+ . O reality show, que é produzido pela MTV , estreou na última terça (15) e retorna à emissora em uma versão com celebridades. A ex-BBB Lumena Aleluia, a funkeira MC Mirella e o veterano do reality Lipe Ribeiro estão entre os participantes, que vão estar em festas em uma mansão na Colômbia.

Os episódios do programa serão lançados às terças e quintas, às 18h no streaming, e transmitidos às 21h na MTV. O episódio 1 contou com polêmicas e com a chegada de uma ex. Confira, a seguir, as novidades do reality, o elenco e como assistir ao De Férias com o Ex Caribe: Salseiro VIP online. Vale lembrar que o Paramount+ é um serviço de streaming pago, e é possível fazer um teste grátis para ver os seus conteúdos online por sete dias.

1 de 10 De Férias com o Ex: Salseiro VIP. Versão conta com participantes famosos a veteranos de outras edições do programa — Foto: Divulgação/MTV De Férias com o Ex: Salseiro VIP. Versão conta com participantes famosos a veteranos de outras edições do programa — Foto: Divulgação/MTV

Novidades do De Férias com Ex: Salseiro VIP

Essa é a segunda edição do reality show realizada no Caribe, mas a primeira a contar com famosos no elenco. As celebridades da vez são a DJ e ex-BBB 21 Lumena Aleluia, a funkeira Mirella, o influencer Bruno Magri, a youtuber Maria Ventura, o ator e humorista Gabriel Coelho (conhecido como Laddy Nada) e os tiktokers Lucas Albert e Willian Guimarães. Já entre os veteranos que retornam ao show são Lipe Ribeiro, ex-participante do De Férias com o Ex e d'A Fazenda 12; Jhenyfer Dulz, a Bifão, que participou da 4ª edição do De Férias com o Ex e n'A Fazenda 11; e Marina Gregory, influencer que já passou pelo De Férias com o Ex Celebs, All Star Shore e foi vencedora do The Circle Brasil, reality da Netflix.

Na premissa do programa, um grupo de homens e mulheres solteiros aproveitam o clima de festa e romance em uma mansão em um lugar paradisíaco. Mas o clima entre eles pode esquentar com a chegada de antigos relacionamentos dos participantes, que promete tumultuar os ânimos na casa. A temporada anterior teve 12 episódios lançados de janeiro a março de 2022. Por conta das cenas picantes, o programa tem classificação etária indicativa de 16 anos.

2 de 10 Os participantes Lipe e Mirella protagonizaram o primeiro date do programa — Foto: Reprodução/Paramount+ Os participantes Lipe e Mirella protagonizaram o primeiro date do programa — Foto: Reprodução/Paramount+

Como assistir ao De Férias com o Ex Caribe: Salseiro VIP online no Paramount+?

Passo 1. Acesse o site do Paramount+ (paramountplus.com/br). Se você já é assinante, clique no link "Fazer Login" no canto superior direito da tela;

3 de 10 Página inicial da plataforma com o login sinalizado — Foto: Reprodução/Jonathan Firmino Página inicial da plataforma com o login sinalizado — Foto: Reprodução/Jonathan Firmino

Passo 2. Se você não for assinante, clique em Assine Paramount+ e faça seu cadastro informando os dados exigidos;

4 de 10 Página para novos assinantes do Paramount+ — Foto: Reprodução/Jonathan Firmino Página para novos assinantes do Paramount+ — Foto: Reprodução/Jonathan Firmino

Passo 3. Na página de login, digite seu e-mail e senha. Logo após, clique em continuar;

5 de 10 Página de login para assinantes do Paramount+ — Foto: Reprodução/Jonathan Firmino Página de login para assinantes do Paramount+ — Foto: Reprodução/Jonathan Firmino

Passo 4. Vale lembrar que o procedimento acima é para quem tem assinatura direta com o Paramount+. Em caso de assinatura com empresa parceira, o usuário deverá clicar na opção "Fazer Login com o Parceiro", na página inicial;

6 de 10 Opção "Fazer Login com o Parceiro" é para quem tem assinatura na plataforma vinculada a outra empresa — Foto: Reprodução/Jonathan Firmino Opção "Fazer Login com o Parceiro" é para quem tem assinatura na plataforma vinculada a outra empresa — Foto: Reprodução/Jonathan Firmino

Passo 5. Escolha em qual dos parceiros foi feita a assinatura do Paramount+;

7 de 10 Parceiros de assinatura da Paramount+ — Foto: Reprodução/Jonathan Firmino Parceiros de assinatura da Paramount+ — Foto: Reprodução/Jonathan Firmino

Passo 6. Em seguida, informe o e-mail no campo indicado. O usuário deverá receber um código a ser digitado no site da Paramount+. No exemplo da foto a seguir, foi utilizado como parceiro o Mercado Livre;

8 de 10 Passo a passo de como validar seu login como assinante do Paramount+ pelo Mercado Pago — Foto: Reprodução/Jonathan Silva. Editado por Jonathan Silva Passo a passo de como validar seu login como assinante do Paramount+ pelo Mercado Pago — Foto: Reprodução/Jonathan Silva. Editado por Jonathan Silva

Passo 7. Uma vez logado, o programa De Férias com o Ex Caribe: Salseiro VIP estará entre os destaques. Clique em "Assista Agora";

9 de 10 Página do reality De Férias com o Ex Caribe: Salseiro VIP — Foto: Reprodução/Jonathan Firmino Página do reality De Férias com o Ex Caribe: Salseiro VIP — Foto: Reprodução/Jonathan Firmino

Passo 8. O assinante será direcionado à página do reality, com as temporadas e episódios disponíveis para escolher. É bom ressaltar que os novos episódios saem às terças e quintas, às 18h, no Paramount+, com exibição às 21h no canal da MTV.

10 de 10 Página com o vídeo e capítulos do show — Foto: Reprodução/Jonathan Firmino Página com o vídeo e capítulos do show — Foto: Reprodução/Jonathan Firmino

Com informações de Paramount+ e MTV De Férias com o Ex Brasil

