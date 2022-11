Desenho da Copa do Mundo 2022: como imprimir mascote e taça para colorir

É possível encontrar desenhos da Copa do Mundo do Catar 2022 para imprimir e colorir no site Morning Kids. A página reúne diversas imagens para colorir que podem ser úteis, por exemplo, para pais de crianças e professores que queiram desenvolver atividades voltadas para o Mundial do Catar. Os interessados podem fazer a impressão do logotipo do mundial, da taça, do mascote, da bola, entre outros desenhos temáticos da competição de seleções. Confira, no tutorial abaixo, como escolher e imprimir desenhos da Copa 2022 para colorir.