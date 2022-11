Dicas de GTA 5 para iniciantes: veja 10 truques essenciais para jogar

Pensando nisso, o TechTudo reuniu 10 dicas básicas que podem ajudar quem está dando os primeiros passos em GTA V. Acompanhe os truques abaixo e aprenda como pegar o celular em GTA 5, como mudar de personagem, como abrir o mapa, entre outros. Vale citar que o game está disponível para PC, PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4), Xbox 360, Xbox One, Xbox Series S e Xbox Series X.

O direcional para cima é o atalho para abrir o telefone celular e, nele, há muito o que fazer. Em "Contatos", fica a lista das pessoas que você conhecerá pela cidade. Aperte X (A) em um deles para ligar e tentar marcar alguma coisa, como a opção “Dar um rolé”.

Nos e-mails e mensagens, apertando X (A), você vê os recados e fotos enviadas pelos amigos. Na Internet, pode depositar dinheiro e fazer operações na bolsa de valores. Além disso, há o Snapmatic, um Instagram do GTA, no qual você tira fotos e compartilha na Internet de verdade.

Se você iniciou a missão de GTA V e quer saber como alternar entre um personagem e outro, mas não prestou atenção nas instruções do game, é só tocar no direcional para baixo e depois usar o analógico para selecionar um dos três. Vale lembrar que há momentos em que alguns protagonistas não estarão disponíveis.

3. Como abrir e expandir o mapa de GTA 5

Ficar de olho no mapa é crucial em GTA. Nele, são exibidas todas as suas possibilidades de jogo. Aperte "Start" para entrar no menu de pausa e selecione o “mapa”. Confira as legendas no lado direito. Quando quiser ir a um lugar com instruções, selecione-o. Assim, o mapa inicial, no canto esquerdo inferior, irá mostrar uma rota, em roxo, até o local. Se você der dois toques no direcional para baixo, o mapa inicial será expandido.

Esta é uma das tarefas mais divertidas – e simples – de GTA. Aperte triângulo no PlayStation ou Y no Xbox próximo a um carro para roubá-lo. Caso esteja estacionado, você quebrará o vidro e fará uma ligação – com o risco de o alarme soar e a vizinhança toda ser avisada do furto. Se o veículo estiver sendo dirigido por um NPC, seu personagem o tirará do carro e assumirá a direção. Para bater em pedestres, aperte R2 ou RT. Veja se ele deixará cair algum dinheiro e pegue.

5. Como fugir da polícia em GTA 5

Qualquer uma das ações ilegais pode fazer com que a LSPD, polícia de Los Santos, passe a perseguir o jogador freneticamente pelas ruas. Carros, barcos e até helicópteros podem ir atrás de você. Como escapar? Olhe no mapa e veja que há um cone azul projetando a visão de cada viatura. Fique longe desses cones, se esconda em um beco ou debaixo de um viaduto e espere os policiais passarem. A barra fica limpa em alguns minutos e você pode sair do esconderijo e andar normalmente.

Para se armar, vá até uma loja da Ammunation. Use o mapa e coloque seu GPS para levá-lo até lá. Nestas lojas, é possível comprar de tudo, desde a pistola mais simples até rifles com mira de precisão, passando por facas, granadas e até coletes à prova de balas. Suas armas ficam disponíveis em L1 (ou LB). Para selecionar, é só usar o analógico esquerdo e posicioná-lo no equipamento que você deseja.

Um dos destaques de GTA é sua interessante e personalizável trilha sonora. Quando estiver em um carro, toque no direcional para a esquerda para abrir a lista de rádios. Então, é só ir tocando nele para mudar entre as estações. Há música para todos os gostos, do pop ao rock, com muitas opções também de hip-hop. Escolha a sua favorita e divirta-se.

No mapa, os pontos marcados com as iniciais dos personagens indicam as missões principais do game, necessárias para seguir o modo história linearmente. Entre elas, porém, os usuários podem “brincar” um pouco. Há diversos ícones de missões extras, como os “?” para realizar trabalhos rápidos solicitados por personagens espalhados pelo jogo, e também muitas opções de esportes para praticar.

Tem corrida de quadriciclo, triatlo, tênis, golfe, dardo, etc. Tudo isso é divertido e rende melhorias nos atributos e até dinheiro. Busque os ícones no mapa e vá testar tudo para aproveitar a melhor experiência possível em GTA 5.

Procure uma loja da Los Santos Customs no mapa e vá até ela. Esse é o local de dar uma “tunada” no veículo. É possível mudar não só a cor do carro, como também propriedades técnicas dele, como motor e freios. Uma dica: cada personagem tem seu próprio carro, mas os que você roubar também podem ficar para você.

Para isso, é só ir com eles até sua garagem e colocá-los lá dentro. Se gostar muito de veículos, a dica é comprar uma garagem maior: coloque o ícone de aquisição de propriedade do mapa e procure se há uma disponível.

10. Como customizar o personagem em GTA 5

Por último, mas não menos importante, há a possibilidade de personalização dos personagens. Cada casa tem um guarda-roupa onde você pode tocar o direcional para a esquerda e mudar sua roupa. Para comprar mais, vá às lojas de roupas (procure no mapa).

Além disso, o gamer ainda pode fazer tatuagens e cortar o cabelo. É só ir aos locais onde há estas opções, escolher o que quer, pagar, assistir à animação e pronto. Assim, Michael, Franklin e Trevor poderão ter visuais únicos em seu GTA 5.

