Ebit: como descobrir se uma loja virtual é confiável pelo site

O site Ebit permite conferir se lojas de e-commerce são confiáveis. Ele é ideal para quem deseja checar a reputação de alguma loja antes de efetuar uma compra e, assim, evitar possíveis fraudes. A plataforma classifica os sites de vendas em "Lojas diamante", "Lojas Ouro", "Lojas Prata" e "Lojas Bronze", conforme as avaliações produzidas pelos colaboradores. Ainda é possível ver a porcentagem de usuários que "Comprariam novamente" e "Indicariam aos amigos", além de conferir a taxa de "Entregas no prazo" do e-commerce. A seguir, veja como descobrir se uma loja virtual é confiável pelo Ebit.