Eleições 2022: como emitir a certidão de quitação eleitoral pelo e-Título

Solicitar a certidão de quitação eleitoral atualizada após as Eleições 2022 é possível pelo aplicativo e-Título , disponível para celulares Android e iPhone ( iOS ). A certidão, que é gratuita, é importante para quem deseja se inscrever em concurso público, obter empréstimos ou tirar passaporte, por exemplo. Com isso, quem votou, justificou ausência, foi mesário ou pagou as multas aplicadas nas Eleições 2022, tem acesso ao documento que comprova não estar em pendência com a Justiça Eleitoral.

Após fazer a solicitação, o eleitor pode exportar a certidão em formato PDF para salvá-la no celular ou fazer a impressão. Confira, no tutorial a seguir, como emitir de graça a certidão de quitação eleitoral pelo app e-Título. O procedimento abaixo foi realizado no Android, mas é o mesmo para o iPhone (iOS).

1 de 6 e-Título: saiba como emitir a certidão de quitação eleitoral online e de graça pelo app — Foto: Gabriela Andrade/TechTudo e-Título: saiba como emitir a certidão de quitação eleitoral online e de graça pelo app — Foto: Gabriela Andrade/TechTudo

Como emitir a certidão de quitação eleitoral pelo celular

Passo 1. Após baixar e instalar o app e-Título no celular, abra-o e toque no botão "Começar no e-Título". Em seguida, leia os termos de uso do serviço e marque o box dando o aceite. Agora, vá no botão "Continuar';

2 de 6 No primeiro acesso, eleitor deve aceitar os termos de uso e clicar no botão "Continuar" para solicitar sua certidão de quitação eleitoral — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade No primeiro acesso, eleitor deve aceitar os termos de uso e clicar no botão "Continuar" para solicitar sua certidão de quitação eleitoral — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. O próximo passo é informar seus dados como estão cadastrados na Justiça eleitoral e pressione "Entrar no e-Título". Feito isso, inicie e responda corretamente o desafio de perguntas;

3 de 6 É preciso informar dados já cadastrados na Justiça eleitoral para acessar aplicativo — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade É preciso informar dados já cadastrados na Justiça eleitoral para acessar aplicativo — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 3. Ao final do desafio, toque em "Finalizar". Depois, insira sua senha e pressione o botão "Continuar" para entrar no aplicativo;

4 de 6 Após finalizar o desafio de perguntas, público deve informar ou criar sua senha do e-Título para pedir a certidão — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Após finalizar o desafio de perguntas, público deve informar ou criar sua senha do e-Título para pedir a certidão — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 4. Ao visualizar as informações do seu título, toque na aba "Mais opções", localizada no canto inferior direito. Em seguida, pressione para entrar na seção "Quitação eleitoral" e emitir sua certidão;

5 de 6 Emissão da certidão de quitação eleitoral está disponível dentro da aba "Mais opções" no app e-Título — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Emissão da certidão de quitação eleitoral está disponível dentro da aba "Mais opções" no app e-Título — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 5. Com sua certidão mostrada na tela, pressione o ícone localizado no canto superior direito para compartilhar ou imprimir o documento. Feito isso, dentro do menu de compartilhamento do seu celular, escolha entre salvar o arquivo em formato PDF, compartilhar com outro app ou imprimi-lo.

6 de 6 Após visualizar documento, eleitor pode salvar o arquivo PDF ou imprimir direito do celular — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Após visualizar documento, eleitor pode salvar o arquivo PDF ou imprimir direito do celular — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Pronto. Aproveite as dicas deste tutorial para emitir sua certidão de quitação eleitoral atualizada pelo app e-Título da Justiça Federal.

