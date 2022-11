Enade 2022: como consultar o local de prova

É possível consultar o local de prova do Enade (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes 2022) na página dedicada do Inep. Após fazer login no site com sua conta Gov.br, o candidato tem acesso ao cartão de confirmação de inscrição, que contém informações importantes para os alunos, como local e horário em que a prova será realizada. O comprovante ainda pode ser impresso para ser levado no dia do exame. O Enade será aplicado dia 27 de novembro, domingo, para um grupo específico de cursos (listados abaixo).