Enem 2022: candidatos podem usar Amazon Music de graça; saiba como

Candidatos do Enem 2022 poderão utilizar o Amazon Music Unlimited gratuitamente por quatro meses. O benefício é fruto da parceria entre a instituição de ensino superior Anhanguera, o cursinho online Stoodi e a Amazon, e está disponível para todas as 3,3 milhões de pessoas que se inscreveram na prova. Para aproveitar a música grátis, basta entrar no site da promoção e inserir os seus dados. Vale lembrar que o usuário deverá cancelar a assinatura antes do período grátis terminar para não ser cobrado nos meses seguintes.

Em nossos testes, tivemos acesso a apenas três meses gratuitos, mas a empresa confirmou que se trata de um erro e, na verdade, são quatro meses. A seguir, veja como utilizar o Amazon Music de graça.

Como usar o Amazon Music de graça

Passo 1. Acesse o site da promoção ("lp.anhanguera.com/promoamazon/", sem aspas) e insira os seus dados pessoais. É preciso informar nome, e-mail, celular, formação (se está no primeiro, segundo ou terceiro ano do ensino médio, ou se já o completou), estado e cidade. Não se esqueça de tocar sobre o ícone para ficar de acordo com o regulamento da promoção. Após preencher, toque em "Enviar";

Passo 2. Você será redirecionado para o site da Amazon. Se você já possuir conta na plataforma, insira o e-mail e a senha e toque em "fazer login". Caso contrário, vá em "Criar sua conta da Amazon";

Passo 3. Para criar uma conta na Amazon, preencha as lacunas com o seu nome, e-mail e senha. Logo após, toque em "Criar sua conta da Amazon";

Passo 4. Após logado ou registrado, você será redirecionado para a página do Amazon Music. Será preciso inserir o método de pagamento e endereço de faturamento. Lembrando que, apesar de ser necessário registrar o cartão, a assinatura não será cobrada se for cancelada no tempo previsto - ou seja, em até quatro meses;

Passo 5. Insira as informações do seu cartão de crédito ou débito e toque em "Continuar";

Passo 6. Insira um endereço válido e, depois, aperte em "Usar este endereço";

Passo 7. Definidos o método de pagamento e o endereço de faturamento, selecione a opção "Experimente agora";

Passo 8. Por fim, toque em "Comece a ouvir" para escutas músicas e podcasts do Amazon Music.

Como cancelar a assinatura do Amazon Music

Passo 1. Com a plataforma aberta, toque na engrenagem na parte superior direita da tela principal do serviço de músicas;

Passo 2. Em seguida, vá em "Suas configurações do Amazon Music";

Passo 3. Selecione a opção "Cancelar assinatura", na parte inferior da tela;

Passo 4. Confirme o cancelamento na janela que abrir, tocando em "Cancelar assinatura";

Passo 5. Na próxima página, vá em "Continue para cancelar";

Passo 6. Mais uma vez, confirme o cancelamento, tocando em "Confirmar cancelamento";

Passo 7. E pronto. A sua assinatura está cancelada, mas você ainda poderá aproveitar os meses grátis. Caso você goste do serviço e queira pagar por ele depois, você pode selecionar a opção "Continuar assinatura".

